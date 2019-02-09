Malezya'da Trafik Kazası: 5 Ölü, 1 Yaralı

Malezya'da Trafik Kazası: 5 Ölü, 1 Yaralı

KUALA Malezya'nın batısındaki Terengganu eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Malezya'da Trafik Kazası: 5 Ölü, 1 Yaralı

KUALA Malezya'nın batısındaki Terengganu eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Polis biriminden yapılan açıklamaya göre, eyalete bağlı Kuala Nerus kentinde bir araç, yolun kenarındaki ağaca çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, biri bebek olmak üzere 5 kişinin cesedine ulaştı.

Kazada bir kişinin de yaralandığı belirtilirken, hayatını kaybedenlerin düğüne gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Kaynak: AA
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