Malezya'da toprak kayması: 4 ölü

KUALA Malezya'nın Penang eyaletinde bir inşaat alanında meydana gelen toprak kayması sonucu 4 işçi hayatını kaybetti.

Devlet haber ajansı Bernama'da yer alan habere göre, eyalete bağlı George Town kentinde bir inşaat alanında toprak kayması yaşandı.

Olay yerine ulaşan arama ve kurtarma ekibi, toprak kaymasının ardından çöken binanın enkazındaki işçilere ulaşmak için çalışmalar başlattı.

Yaklaşık 3 saat süren arama çalışmalarının ardından enkazda 4 işçinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Yaşamını yitiren işçilerin Myanmar asıllı oldukları açıklandı.

Olay yerinde arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA