Malezya'da tekne kazasında ölenlerin sayısı 18'e çıktı
Malezya sahili açıklarında dün düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi.
Malezya sahili açıklarında dün düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi.
Ülke basınındaki habere göre, yetkililer göçmenleri taşıyan teknenin alabora olmasının ardından 8 kişinin daha cesedinin bulunduğunu bildirdi.
Ölü sayısının 18'e çıktığını belirten yetkililer, kayıp 18 kişinin arandığını kaydetti.
Malezya sahili açıklarında dün göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 10 kişi yaşamını yitirmişti.
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AA / Emel Öz - Son Dakika Haberleri