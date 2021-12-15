Malezya'da tekne kazasında 10 kişi öldü, 29 kişi kayboldu

Malezya sahili açıklarında teknenin alabora olması sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

The Strait Times'ta yer alan habere göre, Tanjung Balau yakınlarında teknenin alabora olmasının ardından 10 kişinin cansız bedeni sahile vurdu.

Kazanın ardından 21 kişi kurtarılırken, 29 kişinin ise kayıp olduğu aktarıldı.

Malezya Deniz İcra Dairesi (MMEA) Direktörü Amiral Nurul Hizam Zakaria, teknenin kötü hava koşulları nedeniyle alabora olduğunu belirterek, teknedekilerin Malezya sularına yasa dışı yollardan girdiği tahmininde bulunduklarını kaydetti.

AA / Mehmet Alaca - Son Dakika Haberleri

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