Malezya'da son 2 ayda 1359 sağlık çalışanı Kovid-19'a yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Malezya'da son 2 ayda 1359 sağlık çalışanı Kovid-19'a yakalandı

19.12.2020 06:13 | Son Güncelleme: 19.12.2020 06:16
Malezya'da son 2 ayda 1359 sağlık çalışanı Kovid-19'a yakalandı

KUALA Malezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının 3. dalgasının etkili olmaya başladığı ekim ayından bu yana, ülke genelinde 1359 sağlık çalışanının virüse yakalandığı kaydedildi.

KUALA Malezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının 3. dalgasının etkili olmaya başladığı ekim ayından bu yana, ülke genelinde 1359 sağlık çalışanının virüse yakalandığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, enfeksiyon tehlikesinin en çok hemşirelerde olduğu belirtilerek, "Ekim ayından bu yana Kovid-19'a yakalananların 690'ı hemşirelerden oluşmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Bakanlık, Kovid-19 hastası sağlık çalışanlarının yüzde 33,1'inin dışarıdan, yüzde 31,9'unun iş arkadaşlarından, yüzde 8,6'sının ise Kovid-19 hastalarından virüs kaptığını kaydederek, yüzde 24,3'lük kısmın da virüsü nereden kaptığının araştırıldığını belirtti.

Kovid-19 hastası 1697 sağlık çalışanının ev gözetiminde olduğunu açıklayan Sağlık Bakanlığı, virüse yakalanan sağlık çalışanlarının büyük çoğunluğunun, başkent Kuala Lumpur ve Selangor eyaletindeki hastanelerde görev yaptığını ifade etti.

Şimdiye kadar 90 bin 816 kişinin Kovid-19'a yakalandığı Malezya'da virüs nedeniyle 432 kişi yaşamını yitirdi.

Ülke genelinde, 15 bin 140 kişi Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar Donald Trump Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Şevket Çoruh Hakan Taşıyan İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Erol Bulut Fatih Terim Kylian Mbappe Abdullah Avcı
Tüm Haberler Türk Karar Jandarma Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malezya'da son 2 ayda 1359 sağlık çalışanı Kovid-19'a yakalandı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 06:16:40. #1.14#
title