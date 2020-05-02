Malezya'da son 16 günün en yüksek Kovid-19 vaka artışı görüldü
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Malezya'da son 16 günün en yüksek Kovid-19 vaka artışı görüldü

Malezya'da son 16 günün en yüksek Kovid-19 vaka artışı görüldü
02.05.2020 15:10 | Son Güncelleme: 02.05.2020 15:10

KUALA Malezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları son 24 saatte 105 artışla toplamda 6 bin 176'ya yükseldi.

KUALA Malezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları son 24 saatte 105 artışla toplamda 6 bin 176'ya yükseldi.

Ülkede bugün Kovid-19 kaynaklı ölüm görülmezken şimdiye kadar 4 bin 326 vakanın iyileştiği belirtildi.

Bugünkü veriler Malezya'da son 16 günün en yüksek vaka artışı olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan hükümetin, kısmi sokağa çıkma yasağını esneterek ekonomik faaliyetleri yeniden başlatma kararına karşı çıkanlar sanal dilekçe kampanyası başlattı.

Change.org sitesinde başlatılan "Endişeli Malezyalılar" isimli kampanyada hükümete, kısmi sokağa çıkma yasağından taviz vermemesi çağrısı yapıldı.

Kampanyaya kısa zamanda 200 binden fazla Malezyalı katıldı.

Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, dünkü ulusa sesleniş konuşmasında, 4 Mayıs'tan itibaren ülkedeki tüm ekonomik faaliyetlerin, hijyen kurallarına azami uyum gösterme şartıyla kaldığı yerden devam edeceğini belirtmişti.

Alınan karar uyarınca 4 Mayıs'tan itibaren tarım ve sanayi dahil birçok sektör faaliyetlerine devam edebilecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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