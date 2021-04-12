Malezya'da ramazan yarın başlıyor
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Malezya'da ramazan yarın başlıyor

Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel
Malezya'da ramazan yarın başlıyor

KUALA Malezya'da ramazanın başlangıç tarihi, bugün yapılan gözlemde hilalin görünmesi ile 13 Nisan olarak belirlendi.

KUALA Malezya'da ramazanın başlangıç tarihi, bugün yapılan gözlemde hilalin görünmesi ile 13 Nisan olarak belirlendi.

Malezya Kraliyet Sarayı Istana Negara'nın sözcüsü Seyid Danyal Seyid Ahmad, Malezya'daki Müslümanların yarından itibaren oruç tutmaya başlayacağını duyurdu.

Malezya İslam Kalkınma Birimi (JAKIM) ve Federal Bölgeler Müftülüğü yetkilileri de başkent Kuala Lumpur'un en yüksek noktası Kuala Lumpur Kulesi'nde yaptıkları gözlemde hilali gördüklerini açıkladı.

Öte yandan Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, ramazan boyunca kafe ve restoranların gece yarısından sabah 06.00'ya kadar açık kalabileceğini belirtti.

Bu yıl camilerde teravihin de kılınacağını aktaran İsmail, "Sosyal mesafe kuralının sıkı şekilde uygulanacağı ve camiye ilk gelenlerin namaz kılabileceği şekilde teravih namazları eda edilecektir." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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