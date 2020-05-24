Malezya'da Ramazan Bayramı
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Malezya'da Ramazan Bayramı

KUALA Malezya'da Müslümanlar, Ramazan Bayramı'na yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gölgesinde girdi.

Malezya'da Ramazan Bayramı
24.05.2020 06:35 | Son Güncelleme: 24.05.2020 07:12

KUALA Malezya'da Müslümanlar, Ramazan Bayramı'na yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gölgesinde girdi.

Malezyalı Müslümanlardan bazıları bayram namazını evde aileleriyle birlikte kılarken, ülke genelindeki camilerde bayram namazı, cami görevlileri ve sınırlı sayıda cemaatle eda edildi.

Başkent Kuala Lumpur'daki Al Ghufran Camisi'nde bayram namazı, cami görevlileri ve önceden davet edilen 30 kişilik cemaatle sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek kılındı.

Cami girişlerinde maske ve el dezenfektanları bulunurken, giriş yapanların ateşi ölçüldü.

Namazın ardından cemaat, tokalaşmadan bayramlaşarak evlerine döndü.

Malezya'da eyalet yönetimlerinin aldığı karar uyarınca 15 Mayıs'tan itibaren camiler, cuma namazları için sınırlı cemaat katılımı şartıyla yeniden açılmıştı.

Hükümetin Kovid-19 salgınına karşı 18 Mart'ta ilan ettiği kısmi sokağa çıkma yasağı nedeniyle ülke genelindeki camiler ibadete kapatılmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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