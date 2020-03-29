Malezya'da polis, kısmi sokağa çıkma yasağını İHA'larla gözetliyor KUALA Malezya'da güvenlik güçleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı bir haftadan fazladır süren ve günlük faaliyetlerin sınırlandırılmasını öngören kısmi sokağa çıkma yasağına halkın uyum sağlayıp sağlamadığını denetlemek için insansız hava araçlarını (İHA) devreye soktu.

KUALA Malezya'da güvenlik güçleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı bir haftadan fazladır süren ve günlük faaliyetlerin sınırlandırılmasını öngören kısmi sokağa çıkma yasağına halkın uyum sağlayıp sağlamadığını denetlemek için insansız hava araçlarını (İHA) devreye soktu.

Resmi haber ajansı Bernama'da yer alan habere göre, başkent Kuala Lumpur'da yasağı gündüz ve gece denetlemek üzere, ısı algılama özellikli 10 adet İHA kullanılmaya başlandı.

Hoparlör yerleştirilen İHA'lardan, sokağa çıkanlara siren ve anonslarla evlerine dönmeleri için uyarılar yapılacak.

Öte yandan Malezya Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, iki gün içinde kısmi sokağa çıkma yasağına uymayan 482 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Ülke genelinde yasağı denetlemek üzere 1046 yol barikatı kurulduğunu belirten Bakan İsmail, uygulamanın başladığı 18 Mart'tan bu yana 240 bin 544 aracın durdurulup kontrol edildiğini bildirdi.

Malezya genelindeki Kovid-19 vakası sayısının 2 bin 320 olduğu belirtilirken 27 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Kaynak: AA