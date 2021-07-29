Malezya'da parlamento oturumları Kovid-19 vakaları nedeniyle haftaya ertelendi

KUALA Malezya Parlamentosunda iki çalışanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması üzerine, parlamento oturumları 2 Ağustos'a ertelendi.

KUALA Malezya Parlamentosunda iki çalışanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması üzerine, parlamento oturumları 2 Ağustos'a ertelendi.

Malezya Meclis Başkan Yardımcısı Mohd Raşid Hasnon, dün yapılan testlerde parlamentodan iki Kovid-19 vakası tespit edildiğine dair Malezya Sağlık Bakanlığından bilgi aldığını açıkladı.

Bugün ve yarın yapılması planlanan olağanüstü oturumların 2 Ağustos'a ertelendiğini belirten Mohd Raşid, tüm milletvekilleri ve meclis görevlilerine Kovid-19 testi yaptırma tavsiyesinde bulundu.

Mohd Raşid, Kovid-19 testi pozitif çıkan parlamento görevlilerinin ismini vermedi.

Bugüne dek 1 milyon 78 bin 646 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı Malezya'da, virüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 8 bin 725'e yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız