Malezya'da parlamento 26 Temmuz'da yeniden açılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Malezya'da parlamento 26 Temmuz'da yeniden açılacak

Malezya'da parlamento 26 Temmuz'da yeniden açılacak
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

KUALA Malezya hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yürürlükte olan olağanüstü hal (OHAL) kapsamında faaliyetleri durdurulan parlamentonun yeniden açılacağı tarihin 26 Temmuz olduğunu duyurdu.

KUALA Malezya hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yürürlükte olan olağanüstü hal (OHAL) kapsamında faaliyetleri durdurulan parlamentonun yeniden açılacağı tarihin 26 Temmuz olduğunu duyurdu.

Malezya Meclis Başkanı Azhar Azizan Harun, yaptığı basın açıklamasında, 26 Temmuz'da Kovid-19 salgınını müzakere etmek üzere özel oturumun yapılacağını, olağan oturumların ise 6 Eylül'de başlayacağını belirtti.

İlk olağan oturumların 6 ila 30 Eylül'de gerçekleşeceğini aktaran Meclis Başkanı Azhar, ikinci olağan oturumların ise 25 Ekim ila 16 Aralık tarihlerinde yapılacağını ifade etti.

Azhar, 2022 bütçesinin ikinci oturum döneminde masaya yatırılacağı bilgisini paylaştı.

Parlamentonun faaliyetleri askıya alınmıştı

Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, Kovid-19 ile daha kolay mücadele edilmesi için Başbakan'ın tavsiyesi üzerine 13 Ocak-1 Ağustos'ta OHAL ilan etmiş ve bu kapsamda parlamentonun faaliyetlerini askıya almıştı.

Karara muhalefetin tepki göstermesi üzerine siyasi parti liderleri ve eyalet krallarıyla görüşen Sultan Abdullah Şah, 16 Haziran'da yaptığı açıklamada, parlamentonun bir an önce toplanması çağrısında bulunmuştu.

Malezya Adalet Bakanı Takiyuddin Hasan, 3 Temmuz'da Kral'ın çağrısını dikkate alarak parlamentoyu ağustostan önce yeniden açacaklarını duyurmuştu.

Şimdiye kadar 880 bin 782 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı Malezya'da, virüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 6 bin 613'e yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ali Babacan Vahap Seçer Mustafa Demir Süleyman Soylu
Magazin Sezen Aksu İlyas Tetik Levent Yüksel Serra Arıtürk
Spor Balotelli Mesut Özil Şaban Yılmaz Ahmet Ağaoğlu Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Malezya'da parlamento 26 Temmuz'da yeniden açılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 14:54:02. #1.15#

title