Malezya'da OHAL nedeniyle faaliyeti durdurulan parlamento, ağustostan önce yeniden açılacak

KUALA Malezya hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yürürlükte olan olağanüstü hal (OHAL) kapsamında faaliyetleri durdurulan parlamentonun, OHAL'in biteceği 1 Ağustos'tan önce yeniden açılacağını açıkladı.

KUALA Malezya hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yürürlükte olan olağanüstü hal (OHAL) kapsamında faaliyetleri durdurulan parlamentonun, OHAL'in biteceği 1 Ağustos'tan önce yeniden açılacağını açıkladı.

Malezya Adalet Bakanı Takiyuddin Hasan, yazılı açıklamasında, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'ın "parlamentonun bir an önce yeniden açılması" tavsiyesini olumlu karşıladıklarını belirtti.

Takiyuddin, "Başbakan Muhyiddin Yasin, 1 Ağustos'tan önce en kısa zamanda parlamento oturumu yapılması çağrısında bulunmuştur." dedi.

Parlamento oturumunun ne zaman yapılacağına henüz karar verilmediğini kaydeden Takiyuddin, 7 Temmuz'daki kabine toplantısında bu konunun görüşüleceğini söyledi.

Öte yandan muhalefet koalisyonu Umut İttifakından (PH) yapılan açıklamada, Başbakan Muhyiddin'in parlamento oturum tarihini 5 Temmuz'a kadar netleştirmesi çağrısında bulunuldu.

Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, Kovid-19 ile daha kolay mücadele edilmesi için Başbakan'ın tavsiyesi üzerine 13 Ocak-1 Ağustos arası OHAL ilan etmiş ve bu kapsamda parlamentonun faaliyetleri askıya almıştı.

Parlamento kararına muhalefetin tepki göstermesi üzerine siyasi parti liderleri ve eyalet krallarıyla görüşen Sultan Abdullah Şah, 16 Haziran'da yaptığı açıklamada, parlamentonun bir an önce toplanması çağrısında bulunmuştu.

Şimdiye kadar 772 bin 607 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı Malezya'da virüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 5 bin 434'e ulaştı.

Ülkede 66 bin 965 kişi aktif Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız