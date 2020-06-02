Malezya'da normalleşme öncesi Kovid-19 vakaları azalıyor
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Malezya'da normalleşme öncesi Kovid-19 vakaları azalıyor

KUALA Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin hafifletildiği Malezya'da normalleşme öncesi vaka artış sayıları düşüyor.

Malezya'da normalleşme öncesi Kovid-19 vakaları azalıyor
02.06.2020 16:39 | Son Güncelleme: 02.06.2020 16:39

KUALA Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin hafifletildiği Malezya'da normalleşme öncesi vaka artış sayıları düşüyor.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte vaka sayısının 20 artarak 7 bin 877'ye yükseldiği bildirildi.

Son 11 gündür virüs nedeniyle kimsenin ölmediği ülkede şimdiye kadar 115 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı.

Ekonomi sektörünün yeniden açıldığı 4 Mayıs'dan bu yana Malezya'daki günlük vaka artışları ortalama 20 ile 60 arasında seyrediyor.

Hükümet, 18 Mart'ta ilan edilen kısmi sokağa çıkma yasağının 9 Haziran'da sona ermesiyle ülkede normalleşmenin başlayacağını açıklamıştı.

Öte yandan Hazine Bakanı Tengku Zafrul Abdul Aziz, Başbakan Muhyiddin Yasin'in bu ay içinde Kovid-19 sonrası kısa dönem ekonomi kurtarma paketini açıklayacağını belirtti.

Bakan Tengku Zafrul, bu süreçte hükümetin özel sektör ve yabancı yatırımcılara elinden gelen her türlü desteği vereceğinin altını çizdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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