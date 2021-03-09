Malezya'da Myanmarlı göçmenlerin sınır dışı edilmesi kararına dava açılabilecek
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Malezya'da Myanmarlı göçmenlerin sınır dışı edilmesi kararına dava açılabilecek

09.03.2021 09:09 | Son Güncelleme: 09.03.2021 09:12
Malezya'da Myanmarlı göçmenlerin sınır dışı edilmesi kararına dava açılabilecek

KUALA Malezya'ya kaçak yollarla gelen Myanmarlı göçmenlerin ülkelerine iade edilmesi kararına karşı insan hakları gruplarının hukuki mücadele başvurusu kabul edildi.

KUALA Malezya'ya kaçak yollarla gelen Myanmarlı göçmenlerin ülkelerine iade edilmesi kararına karşı insan hakları gruplarının hukuki mücadele başvurusu kabul edildi.

Kuala Lumpur Yüksek Mahkemesi, Uluslararası Af Örgütü ve Küresel Sığınma Erişiminin Malezya'daki 1200 Myanmar uyruklu göçmenden 1086'sının 23 Şubat'ta iade edilmesi kararını mahkemeye götürmek üzere yaptıkları başvurunun kabul edildiğini açıkladı.

Mahkemenin açıklamasında ayrıca, iadeleri yapılmayan 114 göçmenin ülkede kalma süresinin, mahkeme süreci bitene kadar uzatılması yönünde karar alındığı bildirildi.

Malezya Göç İdaresinden (JIM) 16 Şubat'ta yapılan açıklamada, ülkede geçerli oturum izni bulunmayan, vize süresi dolan ve turist vizesini farklı amaçlar için kullanan 1200 Myanmar vatandaşının, ülkelerine iade edileceği bildirilmişti.

Yüksek Mahkeme, Uluslararası Af Örgütünün Myanmarlı göçmenlerin iade edilmesi kararının durdurulması için yaptığı başvuruyu 23 Şubat'ta kabul etmiş, göçmenlerin sınır dışı edilmesi işleminin askıya alındığını duyurmuştu.

Mahkemenin kararına rağmen JIM, 1200 Myanmarlı göçmenden 1086'sını iade etmişti.

Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Malezya'nın mahkeme kararına rağmen göçmenleri sınır dışı etmesine sert tepki göstermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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