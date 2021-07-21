Malezya'da Müslümanlar ailelerinden uzakta kalmalarına rağmen bayram geleneklerini sürdürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Malezya'da Müslümanlar ailelerinden uzakta kalmalarına rağmen bayram geleneklerini sürdürüyor

Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

Malezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle bulundukları şehrin dışına çıkamayan Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nı da ailelerinden uzakta geçiriyor.

Malezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle bulundukları şehrin dışına çıkamayan Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nı da ailelerinden uzakta geçiriyor.

Bu yıl 13 Ocak'ta ilan edilen olağanüstü hal ve Kovid-19 yasakları nedeniyle Malezyalılar, şehir ve eyaletlerarası seyahatler gerçekleştiremiyor.

Tıpkı geçen yılki bayramlarda olduğu gibi ülkedeki birçok Müslüman, bu yıl da bayramlarda memleketlerine dönememenin burukluğunu yaşıyor.

Şirket çalışanı İman, 2 yıldır bayramı ailesinden uzakta geçiriyor

Başkent Kuala Lumpur'da bir şirkette pazarlama uzmanı olarak çalışan İman da bayramını ailesinden uzak geçirenler arasında.

Salgın yasakları nedeniyle bu yıl ailesinin yaşadığı Perak eyaletine gidemeyen İman, bayramı iş arkadaşlarıyla birlikte geçirerek teselli buluyor.

Sabahın erken saatlerinde arkadaşlarıyla geleneksel bayram yemeklerini pişirmeye başlayan ve bu güne özel kıyafetlerini giyinen İman ve arkadaşları, salgına rağmen bayram geleneklerini sürdürmeye çalışıyor.

"Yalnız kalsak da mübarek günü idrak ediyoruz"

AA muhabirine konuşan İman, "Bu yıl bayramı aile ve akrabalarımızla birlikte geçiremediğimiz ikinci yılımız. Yalnız kalsak da bu mübarek günü idrak etmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

İman, arkadaşlarıyla beraber Malezya'nın geleneksel bayram yemeklerini pişirerek güzel vakit geçirdiğini belirtti.

Kuala Lumpur'da en azından arkadaşlarıyla birlikte olduğu için şükrettiğini ifade eden İman, "Pandeminin bir an önce bitmesi ve ailelerimizi sağlık, güvenlik içinde gönül rahatlığıyla ziyaret etmek için sabırsızlanıyoruz." dedi.

Malezya'da Müslümanlar ailelerinden uzakta kalmalarına rağmen bayram geleneklerini sürdürüyor
Malezya'da Müslümanlar ailelerinden uzakta kalmalarına rağmen bayram geleneklerini sürdürüyor
Malezya'da Müslümanlar ailelerinden uzakta kalmalarına rağmen bayram geleneklerini sürdürüyor
Malezya'da Müslümanlar ailelerinden uzakta kalmalarına rağmen bayram geleneklerini sürdürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

Bayramda Marmara'daki adalar tatilci akınına uğradı! Oteller doldu taştı, personellerin izinleri iptal edildi
Bayramda Marmara'daki adalar tatilci akınına uğradı! Oteller doldu taştı, personellerin izinleri iptal edildi
Bayramda tatile çıkanlar dikkat! Çıkarılan maskeler koronavirüse davetiye çıkarıyor
Bayramda tatile çıkanlar dikkat! Çıkarılan maskeler koronavirüse davetiye çıkarıyor
Acemi kasaplar hastanelik oldu, bir kişinin parmağı koptu
Acemi kasaplar hastanelik oldu, bir kişinin parmağı koptu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Bülent Turan Mustafa Demir Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Kadir Doğulu Kaan Yıldırım İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Mehmet Topal Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Malezya'da Müslümanlar ailelerinden uzakta kalmalarına rağmen bayram geleneklerini sürdürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 11:34:47. #1.15#

title