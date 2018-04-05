Malezya'da Muhalefet Partisine Geçici Yasak

KUALA LUMPUR (AA) – Malezya'nın başbakan adaylarından Mahathir Muhammed'in kurucusu olduğu Birleşik Yerli Partisinin (PPBM) faaliyetleri geçici olarak durduruldu.



İktidardaki Başbakan Necip Rezak'ın rakibi olarak başbakanlık adaylığını açıklayan ve 1976'dan 1981'e kadar başbakan yardımcılığı, 1981 ila 2003 yıllarında da başbakanlık yapan 92 yaşındaki Mahathir'in genel başkanlığını yaptığı PPBM'nin faaliyetlerinin seçimlere az bir süre kala geçici olarak yasaklandığı bildirildi.

Toplumlar Kayıt Kuruluşundan (ROS) yapılan açıklamada, partinin, genel seçimler için kayıt belgelerini tamamlayamaması nedeniyle faaliyetleri geçici olarak yasaklandığı kaydedildi.

Açıklamada partiye eksik evrakları tamamlaması için bir aylık süre verildiği belirtildi.



Bu kapsamda PPBM herhangi bir seçim kampanyası yürütemeyecek, ismini veya logosunu hiçbir yerde kullanamayacak.



Malezya gündeminden düşmeyen genel seçimlerin bir ay içinde yapılacağı tahmin edilirken tam tarihin yarın Başbakan Necip Rezak tarafından duyurulması bekleniyor.

Mahathir Muhammed kimdir?

Malezya'nın 1981 ila 2003 yıllarında başbakanlığını yapan Mahathir, ülkede en uzun dönem başbakanlık görevi yapan siyasetçi ünvanına sahip.



Mahathir, 2003'te Ahmed Badavi'yi başbakanlığa taşıyıp ardından 2009'da onun yerine Necip'i başbakanlığa getirmede etkin rol oynamıştı.



Başbakan Necip'i eleştiren ve karşıt politika izleyen Mahathir, ilk genel seçimde Necip ve partisini oy kaybına uğratarak yerinden etme fikrini ortaya atmıştı.



Ülkede 1987'de ortaya çıkan siyasi ayaklanmalara sert güvenlik yasalarını kullanarak karşılık veren Mahathir, kendisine karşı ayaklanan muhalifleri tutuklatmış, gazeteleri kapatmış ve üst düzey yargıçları görevden almıştı.



UMNO 56 yıldır iktidarda



Bağımsızlığın ilan edildiği 1957'den bu yana ülkeyi yöneten UMNO, tarihinin en kötü sonucunu elde etse de 2013'te yapılan genel seçimleri kazanmıştı.



Necip'in başkanlığındaki UMNO'nun 2013 seçimlerinde 135 olan sandalye sayısı 133'e düşmüştü.



Liderliğini Enver İbrahim'in üstlendiği muhalefetteki Halkın İttifakı Bloku ise 89 sandalye kazanmıştı.