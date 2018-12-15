Malezya'da Muhalefet Partisi Liderine İstifa Çağrısı

KUALA Malezya'da eski Gençlik ve Spor Bakanı Khairy Jamaluddin, muhalefetteki Birleşik Malay Ulusal Organizasyonu (UMNO) partisi lideri Ahmad Zahid Hamidi'yi istifaya çağırdı.

Partinin eski gençlik lideri ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Khairy Jamaluddin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, UMNO'dan son zamanlarda istifa eden milletvekillerini örnek göstererek başkan Zahid'e hitaben, "İstifa edin efendim, artık zamanı geldi." ifadesini kullandı.

Khairy, son günlerde partinin eyalet teşkilatlarından gelen istifa çağrılarını da hatırlattı ve en kısa zamanda genel kongrenin toplanması gerektiğini belirtti.

Sosyal medyadaki paylaşımının ardından basına konuşan Zahid, "Birkaç kişinin istifa etmem yönündeki taleplerine boyun eğmeyeceğim. Ancak genel kongrede delegelerin üçte ikisi istifamı isterse bunu yaparım." şeklinde konuştu.

Genel seçimdeki yenilgisinden bu yana bazı milletvekili ve parti üyelerinin istifalarının artması üzerine UMNO lideri Zahid'e yönelik partinin bazı eyalet teşkilatlarından istifa çağrısı yükselmişti.

UMNO üyesi 6 milletvekili dün partiden istifa etmiş, son istifalar üzerine UMNO'nun meclisteki sandalye sayısı 37'ye düşmüştü.

Malezya basını, partiden istifaların devam edeceğini öne sürüyor.