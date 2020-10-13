Malezya'da muhalefet lideri Enver, hükümet kurma girişimi için Kral ile görüştü
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Malezya'da muhalefet lideri Enver, hükümet kurma girişimi için Kral ile görüştü

13.10.2020 08:07 | Son Güncelleme: 13.10.2020 08:10
Malezya'da muhalefet lideri Enver, hükümet kurma girişimi için Kral ile görüştü

KUALA Malezya'da hükümeti başarısız bulduğunu ve daha güçlü hükümet kurabilecek meclis çoğunluğuna sahip olduğunu açıklayan muhalefet lideri Enver İbrahim, yeni hükümet teklifini sunmak üzere Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile görüştü.

KUALA Malezya'da hükümeti başarısız bulduğunu ve daha güçlü hükümet kurabilecek meclis çoğunluğuna sahip olduğunu açıklayan muhalefet lideri Enver İbrahim, yeni hükümet teklifini sunmak üzere Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile görüştü.

Yerel saatle 10.30'da başkent Kuala Lumpur'daki kraliyet sarayı Istana Negara'ya giriş yapan muhalefet lideri Enver, yaklaşık bir saat süren görüşmesinin ardından saraydan ayrıldı.

Enver, görüşmeye dair basına demeç vermezken görüşmeye katılan Halkın Adaleti Partisi (PKR) İletişim Sekreteri Fehmi Fadzil, Enver'in konuya ilişkin basın açıklamasını yerel saatle 02.00'de yapacağını duyurdu.

Kraliyet sarayından da Sultan Abdulah Şah'ın Enver ile görüşmesine ilişkin açıklama yapılmadı.

Enver, geçen hafta yaptığı yazılı açıklamada, Sultan Abdullah Şah'ın kendisiyle görüşmek için 13 Ekim'e randevu verdiğini bildirmişti.

Enver İbrahim'in meclis çoğunluğu iddiası

Ana muhalefet lideri Enver, 23 Eylül'de düzenlediği basın toplantısında, hükümet kurmak için milletvekili çoğunluğunu elde ettiğini öne sürerek, "Görüştüğüm kişiler, hükümeti devralmam için bana açık desteklerini beyan etti. Şu an milletvekillerinden hatırı sayılır bir destek aldım ve bunu en kısa zamanda Kral'a sunacağım." açıklamasında bulunmuştu.

İktidar kanadından da bir grup milletvekilinin kendisini desteklediğini belirten Enver, kaç milletvekilinin desteğini aldığına dair net sayı vermemişti.

Malezya Kralı Sultan Abdullah, Enver'in kendisiyle görüşme talebini doğrulamış fakat sağlık sorunları nedeniyle görüşmeyi ertelediğini açıklamıştı.

Malezya'da hükümet kurabilmek için parlamentodaki 222 milletvekilinden en az 112'sinin desteği gerekiyor.

Başbakan Muhyiddin Yasin'in liderliğindeki iktidar koalisyonunun halihazırda 113 milletvekili desteği bulunurken Enver'in, hükümet kurabilmesi için iktidara bağlı milletvekillerinden destek alması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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