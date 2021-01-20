Malezya'da milletvekilleri, Kral Sultan Abdullah Şah'tan "OHAL'in kaldırılmasını" talep etti
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Malezya'da milletvekilleri, Kral Sultan Abdullah Şah'tan "OHAL'in kaldırılmasını" talep etti

20.01.2021 13:29 | Son Güncelleme: 20.01.2021 13:29
Malezya'da milletvekilleri, Kral Sultan Abdullah Şah'tan

KUALA Malezya'nın ana muhalefet lideri Enver İbrahim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilan edilen olağanüstü halin (OHAL) kaldırılması için beraberindeki milletvekilleriyle Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'a resmi talepte bulundu.

KUALA Malezya'nın ana muhalefet lideri Enver İbrahim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilan edilen olağanüstü halin (OHAL) kaldırılması için beraberindeki milletvekilleriyle Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'a resmi talepte bulundu.

Enver, düzenlediği basın toplantısında, çok sayıda muhalefet milletvekilinin yanı sıra iktidar koalisyonuna mensup birkaç milletvekilinin de imzasını taşıyan mektubu, Malezya Kralı'na iletilmek üzere Kraliyet Sarayı'na yolladıklarını söyledi.

Enver İbrahim, "Talep mektubunda, OHAL'in tartışılması için parlamentonun olağanüstü toplanması ricasında da bulunduk." dedi.

Söz konusu talebin bir protesto olmadığını vurgulayan Enver, "Majesteleri Kral'a, Başbakan'ın mantıksız tavsiyesi sonucu aldığı bu kararı gözden geçirme tavsiyesinde bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

OHAL, 1 Ağustos'a kadar sürecek

Malezya Kralı, 12 Ocak'ta salgının yayılmasını önlemek amacıyla Başbakan Muhyiddin Yasin'in tavsiyesi üzerine ülke genelinde 1 Ağustos'a kadar OHAL ilan etmişti.

Kraliyet Sarayı'ndan yapılan açıklamada, 1 Ağustos'a kadar salgının kontrol altına alınması durumunda, Kral'ın OHAL'i daha erken kaldırabileceği belirtilmişti.

İktidar partilerinden Birleşik Malay Ulusal Örgütü (UMNO), OHAL tedbirlerinin sadece Kovid-19 için kullanılması gerektiğini açıklarken, muhalefet milletvekilleri, Başbakan Muhyiddin'in bu kararı, iktidarını korumak ve güven oylamasından kaçmak için aldırdığını öne sürmüştü.

OHAL kapsamında Parlamento, Senato ve Eyalet Meclislerinde oturumlar yapılmayacak, genel ve yerel seçimler ile ara seçimler de düzenlenmeyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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