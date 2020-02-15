Malezya'da meteorun düşme anı araç kamerasında
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Malezya'da meteorun düşme anı araç kamerasında

Malezya'nın Johor Bahru kentinde sabah saatlerinde büyük bir meteor düştü.

15.02.2020 11:11 | Son Güncelleme: 15.02.2020 11:12
Malezya'da meteorun düşme anı araç kamerasında

'nın Johor Bahru kentinde saatlerinde büyük bir meteor düştü. Meteorun düşme anı bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

Malezya'nın Johor Bahru kenti yakınlarında sabaha karşı saat 5.00 sularında bir meteor düştü. 'Ateştopu' olarak adlandırılan meteorun düşme anı bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı. Uluslararası Meteor Organizasyonu (IMO) tarafından ve Malezya'da en az 4 tane 'ateştopu' olarak adlandırılan meteor olayının görüldüğü rapor edildi. IMO tarafından Singapur ve Malezya'da düştüğü rapor edilen meteorlar NASA ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından henüz doğrulanmadı.


Kaynak: DHA
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