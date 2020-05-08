Malezya'da Meclis Başkanlığı, "hükümete güvensizlik oyu" önergesini kabul etti
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Malezya'da Meclis Başkanlığı, "hükümete güvensizlik oyu" önergesini kabul etti

Malezya'da Meclis Başkanlığı,
08.05.2020 10:48 | Son Güncelleme: 08.05.2020 10:48

KUALA Eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in parlamentoya sunduğu "hükümete güvensizlik oyu" önergesi, Meclis Başkanlığı tarafından kabul edildi.

KUALA Eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in parlamentoya sunduğu "hükümete güvensizlik oyu" önergesi, Meclis Başkanlığı tarafından kabul edildi.

Meclis Başkanı Muhammed Ariffin Yusuf, yaptığı yazılı açıklamada, "Söz konusu önerge, meclis oturum kuralları uyarınca kabul edilmiş olup, meclise sunulacaktır." ifadesini kullandı.

Güvensizlik oyu önergesinin ne zaman sunulacağına dair bilgi vermeyen Muhammed, önergenin 18 Mayıs'taki olağanüstü oturumda gündeme gelmesinin düşük bir ihtimal olduğunun altını çizdi.

Eski Başbakan Mahathir, dün sunduğu önerge metninde, Başbakan Muhyiddin Yasin'in hükümetin kurulması için gerekli 112 milletvekili çoğunluğuna sahip olmadığını ve hükümetin bir an önce Meclisten güven oyu alması gerektiğini belirtmişti.

9 Mart'ta Başbakan Muhyiddin liderliğinde yeni hükümetin kurulmasından bu yana toplanmayan parlamento, 18 Mayıs'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gündemiyle bir günlüğüne toplanacak.

Malezya'daki siyasi kriz

Malezya'da 23 Şubat'ta muhalefet partileri Birleşik Malay Milli Örgütü (UMNO) ve Malezya İslam Partisinin (PAS), Mahathir'in liderliğindeki iktidarı devirerek Ulusal İttifak adında yeni bir iktidar koalisyonu kurma çabası siyasi krize yol açmıştı.

Mahathir, UMNO'da yolsuzluğa bulaşan isimlerle çalışmak istemediği için ertesi gün başbakanlıktan istifa etmişti.

Malezyalı Birleşik Yerli Partisi (PPBM) Genel Başkanı Muhyiddin'in Ulusal İttifak projesini desteklemesi üzerine Mahathir, aynı gün parti liderliğinden de istifa kararı almıştı.

Mahathir'in Ulusal İttifak'a yanaşmaması üzerine UMNO ve PAS, daha sonraki günlerde Muhyiddin'i başbakan adayı göstermişti. Bunun üzerine Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, 29 Şubat'ta Muhyiddin'i başbakan atamış, hükümeti kurma görevi vermişti.

Mahathir, Muhyiddin'in ve Ulusal İttifak'ın meclis çoğunluğu bulundurmadığını öne sürerek, yeni hükümete güven oylaması için en kısa zamanda parlamento oturumu düzenlenmesini talep etmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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