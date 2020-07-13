Malezya'da Kovid-19 tedbirleri sonrası ilk meclis oturumu yapıldı
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Malezya'da Kovid-19 tedbirleri sonrası ilk meclis oturumu yapıldı

KUALA Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaklaşık 4 aydır faaliyetlerine ara veren Malezya Parlamentosu, olağan oturumlarına başladı.

Malezya'da Kovid-19 tedbirleri sonrası ilk meclis oturumu yapıldı
13.07.2020 09:17 | Son Güncelleme: 13.07.2020 09:20

KUALA Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaklaşık 4 aydır faaliyetlerine ara veren Malezya Parlamentosu, olağan oturumlarına başladı.

Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde milletvekili koltukları bir metre aralıklarla yeniden düzenlenirken basın hariç meclise dışarıdan ziyaretçi kabul edilmedi.

Yerel saatle sabah 10.00'da başlayan ilk oturumda Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Daha sonra Meclis Başkanı Muhammed Ariffin Yusuf, şubat ayındaki hükümet krizinden bu yana boşta kalan ana muhalefet liderliği koltuğunu, Halkın Adaleti Partisi (PKR) Genel Başkanı ve Umut İttifakı (PH) koalisyonu lideri Enver İbrahim'in doldurduğunu ilan etti.

Olağan oturumun ilk gündemi olarak hükümet ve muhalefet milletvekilleri, Kovid-19 salgını nedeniyle açıklanan 60 milyar dolarlık ekonomi teşvik paketini müzakere etti.

Ana muhalefet lideri Enver, Başbakan Muhyiddin Yasin'e, söz konusu paketin neden mecliste incelenmeden onaylandığını sordu.

Muhyiddin, "Bunca işletme ve halk salgın döneminde yardım beklerken kurtarma paketlerinin onaylanması için meclisin açılmasını bekleyemezdik. Milletvekillerinin bu konudaki sorumluluğunu anlıyorum, ama bizim de hükümet olarak sorumluluğumuz halkımızın refahını sağlamaktır." dedi.

Meclis başkanı görevden alındı

Ekonomi paketi gündeminin ardından Başbakan Muhyiddin, Meclis Başkanı Ariffin'in görevden alınması önergesini meclise sundu.

111 kabul, 109 ret oyu alan önergeyle Meclis Başkanı Ariffin'in görevine son verildi.

Başbakan Muhyiddin güvenoyu eşiğine yaklaştı

Yeni hükümetin ilk önergesinin kabul edilmesi, Başbakan Muhyiddin'in meclisten güvenoyu alabilmesi için gerekli 112 milletvekili sınırına çok yaklaştığı şeklinde yorumlandı.

27 Ağustos'a kadar sürecek olağan oturumlarda bu ay içinde yeni meclis başkanının belirlenmesi ve güven oylamasının yapılması bekleniyor.

Kaynak: AA

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