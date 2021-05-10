Malezya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında il ve ilçeler arası seyahat yasağı getirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Malezya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında il ve ilçeler arası seyahat yasağı getirildi

Malezya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında il ve ilçeler arası seyahat yasağı getirildi
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

KUALA Malezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için ülke genelinde il ve ilçeler arası seyahat yasağı uygulanmaya başladı.

KUALA Malezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için ülke genelinde il ve ilçeler arası seyahat yasağı uygulanmaya başladı.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığının, mayıs ayı sonuna doğru günlük Kovid-19 vaka artışlarının 7 binli rakamlara yükseleceği uyarısı üzerin ek tedbirler alındığı bildirildi.

Halihazırda eyaletler arası seyahat yasağının yanı sıra ülkede 10 Mayıs-6 Haziran tarihlerinde il ve ilçeler arasında seyahat yasağı uygulanacağını kaydeden bakanlık, "Bu kapsamda seyahatler, sadece polis izni dahilinde mümkün olacaktır." açıklamasında bulundu.

Bakanlık, iş sebebiyle il veya ilçe dışına çıkmak zorunda kalan kişilerin, Uluslararası Ticaret ve Endüstri Bakanlığından izin alması gerektiğini belirterek, sağlık gerekçesiyle seyahat edecek vatandaşların ise sadece doktorlarından imzalı mektup almasının yeterli olduğunu ifade etti.

Bazı alışveriş merkezleri 3 gün kapatıldı

Öte yandan ek Kovid-19 tedbirleri kapsamında, ülkede vakaların yüksek olduğu bölgelerdeki alışveriş merkezleri 3 günlüğüne kapatıldı.

Başkent Kuala Lumpur'daki Suria KLCC, Pavilion, Mid Valley Megamall ve Sunway Pyramid, kapatılan kalabalık alışveriş merkezleri arasında yer aldı.

Ayrıca başkent Kuala Lumpur ile Selangor, Johor, Perak ve Terengganu eyaletlerine bağlı bazı şehirlerde uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağının kapsamı genişletildi.

Buna göre Penang, Pahang ve Perak eyaletlerinde Kovid-19 vakalarının yüksek olduğu il ve ilçelerde, 10-23 Mayıs'ta kısmi sokağa çıkma yasağı geçerli olacak.

Malezya'da 3. kısmi sokağa çıkma yasağı

Malezya'da Kovid-19 nedeniyle ilk kısmi sokağa çıkma yasağı 2020'de 18 Mart ile 4 Mayıs arasında uygulanmış, şehirler ve eyaletler arası seyahat yasaklanmıştı.

Bu yıl başkent Kuala Lumpur ve çok sayıda eyalette, 13 Ocak ile 4 Mart arasında ikinci kez kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanmış, eyaletler arası seyahatler engellenmişti.

Ramazanın başından bu yana ülkede Kovid-19 vaka artışlarının yükselmesi üzerine üçüncü kez sokağa çıkma yasağı getirilmiş, Kuala Lumpur ile Selangor, Johor, Perak ve Terengganu eyaletlerine bağlı çok sayıda şehirde 7-20 Mayıs'ta yasağın uygulanmasına karar verilmişti.

Şimdiye kadar 440 bin 677 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı Malezya'da virüs kaynaklı can kaybı sayısı 1683'e ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Eda Ece Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Metin Oktay Fatih Terim Cüneyt Çakır Gökhan Gönül Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Malezya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında il ve ilçeler arası seyahat yasağı getirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 05:34:45. #1.14#

title