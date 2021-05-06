Malezya'da Kovid-19 nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağının kapsamı genişletildi

KUALA Malezya'da ramazanın başından bu yana günlük Kovid-19 vakalarındaki artışı durdurmak üzere, dün Selangor eyaletine bağlı 6 bölgede ilan edilen kısmi sokağa çıkma yasağının kapsamı, başkent Kuala Lumpur ile Johor, Terengganu ve Perak eyaletlerine genişletildi.