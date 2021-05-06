Malezya'da Kovid-19 nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağının kapsamı genişletildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Malezya'da Kovid-19 nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağının kapsamı genişletildi

Malezya'da Kovid-19 nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağının kapsamı genişletildi
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

KUALA Malezya'da ramazanın başından bu yana günlük Kovid-19 vakalarındaki artışı durdurmak üzere, dün Selangor eyaletine bağlı 6 bölgede ilan edilen kısmi sokağa çıkma yasağının kapsamı, başkent Kuala Lumpur ile Johor, Terengganu ve Perak eyaletlerine genişletildi.

KUALA Malezya'da ramazanın başından bu yana günlük Kovid-19 vakalarındaki artışı durdurmak üzere, dün Selangor eyaletine bağlı 6 bölgede ilan edilen kısmi sokağa çıkma yasağının kapsamı, başkent Kuala Lumpur ile Johor, Terengganu ve Perak eyaletlerine genişletildi.

Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, basın toplantısında, 7-20 Mayıs'ta geçerli olmak üzere başkent Kuala Lumpur'un bütün bölgelerinde Kovid-19 nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağının uygulanacağını belirtti.

Johor eyaletindeki kısmi sokağa çıkma yasağının Johor Bahru, Kulai ve Kota Tinggi kentleriyle sınırlı tutulacağını belirten Bakan İsmail, Perak'ta Taiping kenti ve Larut Matang Selama bölgesinde yasağın geçerli olacağını kaydetti.

İsmail, Terengganu eyaletinde ise Kovid-19 vakalarının yüksek olduğu 14 ilçede kısmi sokağa çıkma yasağının yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Kısmi sokağa çıkma yasağı kurallarının gün içinde detaylı olarak ilan edileceğini ifade eden İsmail, ramazan bayramı boyunca halkı Kovid-19 tedbirlerine azami uyum göstermeye çağırdı.

Savunma Bakanlığı dün, Selangor eyaletindeki 6 ilçede 6-17 Mayıs tarihlerinde kısmi sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Şimdiye kadar 424 bin 376 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı Malezya'da, virüs kaynaklı can kaybı sayısı 1591'e ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

Tam kapanma gölgesinde Hıdrellez kutlamaları! Romanlar ateş yakıp gelinlik giyerek böyle göbek attı
Tam kapanma gölgesinde Hıdrellez kutlamaları! Romanlar ateş yakıp gelinlik giyerek böyle göbek attı
Düşen terliklerini almak için girdiği denizden cansız bedeni çıktı
Düşen terliklerini almak için girdiği denizden cansız bedeni çıktı
Yenişehir Havaalanı'nda 8 Mayıs'ta başlayacak seferler 23 Mayıs'a ertelendi
Yenişehir Havaalanı'nda 8 Mayıs'ta başlayacak seferler 23 Mayıs'a ertelendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Hulusi Akar Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Eda Ece Demet Akalın Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Salih Uçan Fatih Terim Gökhan Töre Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Doğum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Malezya'da Kovid-19 nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağının kapsamı genişletildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 04:55:46. #1.14#

title