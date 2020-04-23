Malezya'da Kovid-19 nedeniyle "kısmi sokağa çıkma" yasağı 3. kez uzatıldı
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Malezya'da Kovid-19 nedeniyle "kısmi sokağa çıkma" yasağı 3. kez uzatıldı

KUALA Malezya hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını durdurmak için geçen ay ilan ettiği "kısmi sokağa çıkma" yasağını 3. kez uzatma kararı aldı.

23.04.2020 17:42 | Son Güncelleme: 23.04.2020 17:42
Malezya'da Kovid-19 nedeniyle

KUALA Malezya hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını durdurmak için geçen ay ilan ettiği "kısmi sokağa çıkma" yasağını 3. kez uzatma kararı aldı.

Ulusa seslenen Başbakan Muhyiddin Yasin, 28 Nisan'da son bulması beklenen yasağı iki hafta daha uzatarak, 12 Mayıs'a kadar sürdürme kararı aldıklarını bildirdi.

Muhyiddin, bu süreçte ekonomik zarara uğrayan işletme sahibi ve yatırımcılara yönelik kısa ve uzun dönem ekonomik istikrar programı hazırlığı içinde olduklarını belirterek, "İç harcamalara teşvik, küçük ve orta ölçekli girişimlerde endüstri dirençliliğini artırmak ve gelecekte yatırım için daha pozitif bir ortam oluşturmak alınacak inisiyatifler arasındadır." dedi.

Malezya Başbakanı, kısmi sokağa çıkma yasağının bundan sonraki döneminde birtakım sektörlerden şirketlerin, çalışanların sağlığı ve hijyen şartlarını yerine getirmek şartıyla çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı.

Hükümet, Kovid-19 salgınıyla mücadele amaçlı 18 Mart'ta kısmi sokağa çıkma yasağı ilan etmiş, temel ihtiyaçlar hariç halkın dışarı çıkmasını 2 hafta boyunca tamamen yasaklamıştı.

Daha sonra hükümet, bu uygulamayı 14 Nisan'a kadar uzatma kararı almış, 10 Nisan'da ise 2. kez uzatma kararı alarak yasağın 28 Nisan'a kadar süreceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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