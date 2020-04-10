Malezya'da Kovid-19 nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ikinci kez uzatıldı KUALA Malezya hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını durdurmak için geçen ay ilan ettiği kısmi sokağa çıkma yasağını ikinci kez uzatma kararı aldı.

KUALA Malezya hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını durdurmak için geçen ay ilan ettiği kısmi sokağa çıkma yasağını ikinci kez uzatma kararı aldı.

Ulusa seslenen Başbakan Muhyiddin Yasin, Başbakan olarak ülkesindeki herkesin sağlığından sorumlu olduğunu belirterek "Sağlık Bakanlığı ve uzmanların tavsiyeleri üzerine hükümet, kısmi sokağa çıkma yasağını iki hafta daha, yani 28 Nisan'a kadar uzatma kararı almıştır." açıklamasında bulundu.

Muhyiddin, söz konusu kararın ülke çapında virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarının da işini kolaylaştıracağının altını çizerek "Uzatma kararı aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütünün ülkelere yaptığı tavsiyeler dikkate alınarak verilmiştir." dedi.

Malezya hükümeti, Kovid-19 salgınıyla mücadele amaçlı 18 Mart'ta kısmi sokağa çıkma yasağı ilan etmiş, temel ihtiyaçlar hariç halkın dışarı çıkmasını 2 hafta boyunca tamamen yasaklamıştı.

25 Mart'ta hükümet, bu uygulamayı 14 Nisan'a kadar uzatma kararı almıştı.

Öte yandan, Malezya genelindeki Kovid-19 vaka sayısı, 118 kişiye daha teşhis konulması üzerine 4 bin 346'ya çıktı.

Dün bir hastanın yaşamını yitirdiği ve toplam ölü sayısının 68'e yükseldiği açıklanırken, şimdiye kadar iyileşen vaka sayısının 1828 olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA