Malezya'da Kovid-19'a karşı uygulanan tam karantina kapsamında alışveriş merkezleri kapatılacak
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Malezya'da Kovid-19'a karşı uygulanan tam karantina kapsamında alışveriş merkezleri kapatılacak

Malezya'da Kovid-19'a karşı uygulanan tam karantina kapsamında alışveriş merkezleri kapatılacak
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

KUALA Malezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle 1 ile 14 Haziran arasında uygulanacak tam karantina kapsamında alışveriş merkezlerinin kapalı tutulacağı açıklandı.

KUALA Malezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle 1 ile 14 Haziran arasında uygulanacak tam karantina kapsamında alışveriş merkezlerinin kapalı tutulacağı açıklandı.

Malezya Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, basın toplantısında tam karantina kurallarını duyurdu.

Tam karantina kapsamında vatandaşların temel ihtiyaç haricinde ikametlerinin 10 kilometre ötesine seyahat edemeyeceğini belirten Bakan İsmail, "Kamu ve özel sektördeki çalışan personel kapasitesi yüzde 20'ye düşürülecek, evden çalışma artırılacaktır." dedi.

İsmail, ülkedeki bütün eğitim kuruluşlarının internet üzerinden öğretim uygulamasına geçeceğini açıkladı.

Kalabalık ortamların asgariye indirilmesi için tam karantina boyunca alışveriş merkezlerinin de kapatılacağını vurgulayan İsmail, "Alışveriş merkezlerinde sadece temel ihtiyaç sektörünü ilgilendiren dükkanlar açık tutulabilecektir." şeklinde konuştu.

İnşaat faaliyetleri durdurulacak

Bakan İsmail, şantiyelerde vakaların artması nedeniyle ülkedeki inşaat çalışmalarının da durdurulacağı fakat önemli inşaat projelerinin sosyal mesafe kuralları altında süreceğinin altını çizdi.

Halihazırda uygulanan eyalet ve şehirler arası seyahat yasağının tam karantina döneminde de geçerli olacağını açıklayan İsmail, Kovid-19 aşısı veya acil durumlar dışında kimsenin bulunduğu şehir veya eyaletten dışarı çıkamayacağını bildirdi.

Toplam 565 bin 533 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı Malezya'da virüs nedeniyle 2 bin 729 kişi yaşamını yitirdi.

Hastanelerde doluluk oranının yüzde 80'i bulduğu Malezya'da 78 bin 17 kişi aktif Kovid-19 tedavisi görüyor.

19 Mayıs'tan bu yana ülkede günlük Kovid-19 vaka artışları 6 binin üzerinde rakamlarda gelişiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 957 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 933 kişinin testi pozitif çıktı, 134 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 957 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 933 kişinin testi pozitif çıktı, 134 kişi hayatını kaybetti.
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