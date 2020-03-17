Malezya'da koronavirüs kaynaklı ilk ölümler Malezya'da koronavirüs (Covid-19) sebebiyle ilk ölümlerin gerçekleştiği bildirildi.

Malezya'da koronavirüs (Covid-19) sebebiyle ilk ölümlerin gerçekleştiği bildirildi.

Malezya Sağlık Bakanı Datuk Seri Dr. Adham Baba 2 kişinin bugün koronavirüse (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

İLK ÖLEN KİŞİ 34 YAŞINDAHayatını kaybeden ilk kişinin 34 yaşında bir erkek olduğunu belirten Dr. Adham Baba, kişinin semptomları gösterdiği gerekçesiyle 5 Mart'ta Jahor bölgesindeki Permai Hastanesi'ne kaldırıldığını 12 Mart'ta ise yapılan testler sonucu pozitif tanı konulduğunu belirtti.

Ölen ikinci kişinin 60 yaşında erkek olduğu açıklanırken, kişinin semptomları 7 Mart'ta gösterdiği ardından Saravak Genel Hastanesi'nde tedavi altında olduğu ifade edildi.

Kaynak: DHA