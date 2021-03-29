Malezya'da koalisyon ortağı UMNO, Başbakan Muhyiddin ile yollarını ayıracağını açıkladı
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Malezya'da koalisyon ortağı UMNO, Başbakan Muhyiddin ile yollarını ayıracağını açıkladı

Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel
Malezya'da koalisyon ortağı UMNO, Başbakan Muhyiddin ile yollarını ayıracağını açıkladı

KUALA Malezya'da iktidar koalisyonu Ulusal İttifakı (PN) partilerinden Birleşik Malay Milli Örgütü (UMNO), bir sonraki genel seçimlerde Başbakan Muhyiddin Yasin'in liderliğindeki Malezya Birleşik Yerli Partisi (PPBM) ile birlikte hareket etmeme kararı aldı.

KUALA Malezya'da iktidar koalisyonu Ulusal İttifakı (PN) partilerinden Birleşik Malay Milli Örgütü (UMNO), bir sonraki genel seçimlerde Başbakan Muhyiddin Yasin'in liderliğindeki Malezya Birleşik Yerli Partisi (PPBM) ile birlikte hareket etmeme kararı aldı.

Partinin dünkü genel kongresinde konuşan UMNO Genel Başkanı Ahmed Zahid Hamidi, parti yönetim kuruluyla uzun süren müzakereler sonucu bu kararı aldıklarını belirterek, "Bir sonraki genel seçimlere kendi koalisyonumuz Milli Cephe (BN) logosu altında gireceğiz." dedi.

UMNO'nun ana muhalefet lideri Enver İbrahim ile ittifak yapacağı iddialarını da yalanlayan Ahmed Zahid, "Resmi veya gayriresmi, başka hiçbir parti ile bu konuda görüşmemiz olmamıştır." şeklinde konuştu.

Ahmed Zahid, bundan sonraki seçim ittifaklarında UMNO'nun baskın unsur olacağını vurguladı.

Koalisyon ortaklarından Malezya İslam Partisine (PAS) de Başbakan Muhyiddin ve PN koalisyonunu desteklememe çağrısında bulunan Ahmed Zahid, "PAS ile 2019'da kurduğumuz birliktelik, ortak bir anlayışa dayanıyordu. Parti yönetiminden bu birlikteliğe karşı dürüst ve samimi davranmasını bekliyoruz." dedi.

UMNO'nun Başbakan Muhyiddin ile bir sonraki seçimde yollarını ayırma kararı, Malezya basınında, ülkede Kovid-19 nedeniyle 1 Ağustos'a kadar ilan edilen olağanüstü halin ardından erken seçimlere gidilebileceği şeklinde yorumlandı.

Malezya Başbakanı Muhyiddin, göreve gelişinin birinci yıl dönümü dolayısıyla 1 Mart'ta basına verdiği röportajda, Kovid-19 salgını tehlikesi geçtikten sonra genel seçimlerin yapılacağını açıklamıştı.

Muhyiddin, "Seçimler uygun bir zamanda yapılacaktır. Şimdilik önemli olan, Kovid-19 ile mücadeledir. Bunu hallettiğimiz vakit seçimleri yapmak için bir gün bile beklemek istemiyorum. Bu konuda hiçbir endişemiz yok." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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