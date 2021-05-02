Malezya'da kısmi sokağa çıkma yasağı yarından itibaren yeniden uygulanacak

KUALA Malezya'da hükümet, ramazanın başından bu yana yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka artışlarının yükselmesi nedeniyle şimdiye kadar iki defa uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağının yarından itibaren yeniden yürürlüğe gireceğini açıkladı.

KUALA Malezya'da hükümet, ramazanın başından bu yana yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka artışlarının yükselmesi nedeniyle şimdiye kadar iki defa uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağının yarından itibaren yeniden yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Başbakan Muhyiddin Yasin, yaptığı yazılı açıklamada, ramazandan bu yana günlük vaka artışlarının 2 ila 3 binlere yükselmesinin ardından hükümet olarak bu artışı durdurmak için yeni tedbirlerin düşünüldüğünü belirtti.

Yeni vakaların büyük oranla teravih namazının kılındığı camiler ve ramazan pazarlarında görüldüğünü aktaran Muhyiddin, "Vaka artışlarının yüksek rakamlarda geliştiği şehir ve eyaletlerde salgın tedbirlerinin yeniden gözden geçirilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir." ifadesini kullandı.

Muhyiddin, bu kapsamda kısmi sokağa çıkma yasağının bazı bölgelerde yeniden uygulanacağına işaret ederek, "Sadece Malezya'da değil bütün dünyada salgın tedbirleri yeniden gözden geçirilmektedir. Virüsün yayılmasını önlemek için bu tedbirler şarttır." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Muhyiddin, kısmi sokağa çıkma yasağının hangi bölgelerde ve ne kadar süreyle uygulanacağına dair detay vermedi.

Yasak 2 hafta sürebilir

Malezya basınından The Star gazetesine konuşan Başbakanlık yetkilileri, kısmi sokağa çıkma yasağının yarından itibaren uygulanmasının düşünüldüğünü ve yasağın başta başkent Kuala Lumpur olmak üzere Selangor, Penang, Johor ve Sarawak eyaletlerinde uygulanacağını açıkladı.

Yetkililer, 2 hafta sürmesi beklenen kısmi sokağa çıkma yasağı kapsamında restoranların sadece paket servis vereceğini, teravih namazı ve ramazan pazarlarına da müsaade edilmeyeceğini bildirdi.

Yeni tedbirlerin detayına ilişkin resmi açıklamanın gün içinde yapılacağı belirtildi.

Malezya'da salgın tedbirleri

Kısmi sokağa çıkma yasağı ilk defa 18 Mart 2020'de ilan edilmiş ve 3 Mayıs 2020'de yasaklar hafifletilerek Şartlı Sınırlı Faaliyet Düzeni (CMCO) uygulamasına geçilmişti.

Salgının Ekim 2020'de ikinci dalga etkisini göstermesiyle 12 Ekim'de başkent Kuala Lumpur, idari başkent Putrajaya ile Sabah ve Selangor eyaletlerinde CMCO yeniden uygulamaya konulmuştu.

Bu kapsamda toplu etkinliklerin yapıldığı mekanlar kapatılmış, eyaletler arası seyahatlere kısıtlamalar getirilmişti.

Aralık 2020'den bu yana ülkedeki günlük Kovid-19 vaka sayılarının 4 haneli rakamlarda açıklanması üzerine Başbakan Muhyiddin, sokağa çıkma yasağının 13 Ocak'tan itibaren yeniden uygulamaya konulacağını duyurmuştu.

İkinci kez ilan edilen sokağa çıkma yasağı, marttan itibaren hafifletilmiş ve toplu etkinliklere izin verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız