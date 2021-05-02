Malezya'da kısmi sokağa çıkma yasağı yarından itibaren yeniden uygulanacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Malezya'da kısmi sokağa çıkma yasağı yarından itibaren yeniden uygulanacak

Malezya'da kısmi sokağa çıkma yasağı yarından itibaren yeniden uygulanacak
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

KUALA Malezya'da hükümet, ramazanın başından bu yana yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka artışlarının yükselmesi nedeniyle şimdiye kadar iki defa uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağının yarından itibaren yeniden yürürlüğe gireceğini açıkladı.

KUALA Malezya'da hükümet, ramazanın başından bu yana yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka artışlarının yükselmesi nedeniyle şimdiye kadar iki defa uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağının yarından itibaren yeniden yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Başbakan Muhyiddin Yasin, yaptığı yazılı açıklamada, ramazandan bu yana günlük vaka artışlarının 2 ila 3 binlere yükselmesinin ardından hükümet olarak bu artışı durdurmak için yeni tedbirlerin düşünüldüğünü belirtti.

Yeni vakaların büyük oranla teravih namazının kılındığı camiler ve ramazan pazarlarında görüldüğünü aktaran Muhyiddin, "Vaka artışlarının yüksek rakamlarda geliştiği şehir ve eyaletlerde salgın tedbirlerinin yeniden gözden geçirilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir." ifadesini kullandı.

Muhyiddin, bu kapsamda kısmi sokağa çıkma yasağının bazı bölgelerde yeniden uygulanacağına işaret ederek, "Sadece Malezya'da değil bütün dünyada salgın tedbirleri yeniden gözden geçirilmektedir. Virüsün yayılmasını önlemek için bu tedbirler şarttır." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Muhyiddin, kısmi sokağa çıkma yasağının hangi bölgelerde ve ne kadar süreyle uygulanacağına dair detay vermedi.

Yasak 2 hafta sürebilir

Malezya basınından The Star gazetesine konuşan Başbakanlık yetkilileri, kısmi sokağa çıkma yasağının yarından itibaren uygulanmasının düşünüldüğünü ve yasağın başta başkent Kuala Lumpur olmak üzere Selangor, Penang, Johor ve Sarawak eyaletlerinde uygulanacağını açıkladı.

Yetkililer, 2 hafta sürmesi beklenen kısmi sokağa çıkma yasağı kapsamında restoranların sadece paket servis vereceğini, teravih namazı ve ramazan pazarlarına da müsaade edilmeyeceğini bildirdi.

Yeni tedbirlerin detayına ilişkin resmi açıklamanın gün içinde yapılacağı belirtildi.

Malezya'da salgın tedbirleri

Kısmi sokağa çıkma yasağı ilk defa 18 Mart 2020'de ilan edilmiş ve 3 Mayıs 2020'de yasaklar hafifletilerek Şartlı Sınırlı Faaliyet Düzeni (CMCO) uygulamasına geçilmişti.

Salgının Ekim 2020'de ikinci dalga etkisini göstermesiyle 12 Ekim'de başkent Kuala Lumpur, idari başkent Putrajaya ile Sabah ve Selangor eyaletlerinde CMCO yeniden uygulamaya konulmuştu.

Bu kapsamda toplu etkinliklerin yapıldığı mekanlar kapatılmış, eyaletler arası seyahatlere kısıtlamalar getirilmişti.

Aralık 2020'den bu yana ülkedeki günlük Kovid-19 vaka sayılarının 4 haneli rakamlarda açıklanması üzerine Başbakan Muhyiddin, sokağa çıkma yasağının 13 Ocak'tan itibaren yeniden uygulamaya konulacağını duyurmuştu.

İkinci kez ilan edilen sokağa çıkma yasağı, marttan itibaren hafifletilmiş ve toplu etkinliklere izin verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

İstanbul'da fuhuş operasyonu: 15 şüpheli gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı
İstanbul'da fuhuş operasyonu: 15 şüpheli gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı
Demet Akalın 'Kimse param yok demesin herkes tatilde' dedi, tepki gelince geri adım attı
Demet Akalın "Kimse param yok demesin herkes tatilde" dedi, tepki gelince geri adım attı
Tam kapanmanın ardından yeni sürecin ayrıntıları netleşti! 'Yavaş normalleşme'de bazı kısıtlamalar devam edecek
Tam kapanmanın ardından yeni sürecin ayrıntıları netleşti! 'Yavaş normalleşme'de bazı kısıtlamalar devam edecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ersin Tatar Haydar Akar Hulusi Akar Adil Karaismailoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Serdar Ortaç Burcu Biricik
Spor Cüneyt Çakır Gökhan Gönül Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Malezya'da kısmi sokağa çıkma yasağı yarından itibaren yeniden uygulanacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 10:32:17. #1.15#

title