: Malezya'da "Keşmir ile Dayanışma: Kendi Kaderini Belirleme ve Şeref" Forumu - KUALA

12.02.2020 16:45 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:48

Azad Cammu ve Keşmir'in Cumhurbaşkanı Serdar Mesud Han, Hindistan'ın Keşmir'deki insan hakları ihlalleri karşısında, "Keşmir ve Pakistan halkı olarak Türkiye'ye güveniyoruz. Türkiye'nin aracı olabileceğini düşünüyoruz." dedi.

Malezya'daki Kuala Lumpur Üniversitesinde düzenlenen "Keşmir ile Dayanışma: Kendi Kaderini Belirleme ve Şeref" konulu foruma onur konuğu olarak katılan Han, geçmişten bugüne Keşmir sorunu ve Hindistan'ın ablukasının ardından bölgedeki son durumla ilgili konuştu.

Han, Keşmir'de yaşanan insan hakları ihlalleri ve Hindistan'ın uyguladığı işgalin dünya kamuoyunun gündemine gelmediğini söyleyerek "Burada ölenler Yahudi olmadığı için Keşmir hakkında filmler yapılmıyor, hikayeler yazılmıyor." dedi.

Hindistan'ın Keşmir'de 6 aydan fazladır süren ablukasına karşı uluslararası camiadan yeteri kadar destek bulamadıklarını vurgulayan Han, fakat Türkiye ve Malezya gibi ülkelerin cesur yaklaşım sergileyip bu işgale karşı çıktığının altını çizdi.

"Diplomasi ve diyalogdan yanayız"

Han, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in Keşmir'deki durumla alakalı Hindistan'a yaptığı cesur eleştirileri takdir ettiğini belirterek "Uluslararası camia nezdinde önemli bir simge haline gelen saygıdeğer devlet adamı Mahathir Muhammed'i, Keşmir için dik duruşundan ötürü tebrik ediyorum. Aynı şekilde Keşmir halkına yönelik mutlak desteklerinden ötürü Malezya halkını selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

Keşmir ve Pakistan'ın bu sorunu çatışma veya savaş yoluyla çözmek istemediğine işaret eden Han, "Biz diplomasi ve diyalogdan yanayız. Malezya ve Güneydoğu Asya ülkeleri nasıl kendi aralarındaki sorunları diyalog yoluyla çözüp ASEAN birliğini kurduysa, biz de bölge ülkeleriyle sorunlarımızı çözüp Güney Asya birliğini kurmak istiyoruz." diye konuştu.

Han, gençlerin dünyanın geleceği olduğuna dikkati çekerek kendisini dinleyen üniversite öğrencilerine, "Keşmir sorunuyla yakından ilgilenme ve bu davayı sahiplenme" çağrısında bulundu.

"Keşmir ve Pakistan halkı olarak Türkiye'ye güveniyoruz"

Han, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Keşmir'deki insan hakları ihlallerine yönelik prensip sahibi duruşunu da önemsediğini belirterek şöyle devam etti:

"En son Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda bu konuyu dile getirdi. Birkaç gün sonra yine aynı meseleyi, Pakistan meclisinde dile getirecek. Geçen seneki Pakistan ziyaretinde de Cammu ve Keşmir sorununu gündeme getirdi ve diplomatik çözüm önerisinde bulundu. Erdoğan'ın bu tavrını sonuna kadar destekliyoruz."

Hükümetin yanı sıra Türk halkı ve sivil toplum kuruluşlarının da Keşmir meselesiyle yakından ilgilendiğini gözlemlediğini anlatan Han, "Ne zaman Türkiye'ye ziyarette bulunsam düşünce kuruluşları, enstitüler ve medya organları bana Keşmir hakkında sorular soruyor, Keşmir için adil bir çözüme varılması temennisinde bulunuyor." dedi.

Han, geçen yıl Keşmir'de Hindistan ablukasının başlamasının ardından Türkiye'ye yaptığı ziyarette, Türkiye'nin bu sorunun çözümünde aracı rol üstlenmesi teklifinde bulunduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"Keşmir ve Pakistan halkı olarak Türkiye'ye güveniyoruz. Türkiye'nin aracı olabileceğini düşünüyoruz. Kısaca şunu söylemek istiyorum ki; soykırıma 'hayır', diplomasiye 'evet' dediği için ve Keşmir sorunuyla sadece münferit olarak değil, millet olarak ilgilendiği için Türkiye'ye teşekkür ediyorum."

"AA, Keşmirliler ve Pakistan için önemli bir destekçi olmuştur"

Cumhurbaşkanı Serdar Mesud Han, etkinliğin ardından AA muhabirine konuştu.

Yaptığı haberlerle Keşmir halkına verdiği desteklerden ötürü AA'ya teşekkürlerini ileten Han, "Geçen yıl ağustostan bu yana bölgedeki gelişmeleri çok sağlam ve kararlı bir şekilde takip ediyorsunuz. Anadolu Ajansı, Keşmirliler ve Pakistan için önemli bir destekçi olmuştur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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