Malezya'da kaçırıldığı iddia edilen İrlanda-Fransa vatandaşı kızın otopsi sonucu: "Açlıktan öldü"

16.08.2019 09:03

Malezya'ya tatile gittikten sonra kaybolan ve 10 gün sonra cansız bedeni bulunan 15 yaşındaki Fransa ve İrlanda vatandaşı Nora Quoirin ile ilgili otopsi raporu açıklandı.

Kaçırıldığı iddia edilen holoprosansefali hastası genç kızın "açlık ve aşırı stres" nedeniyle oluşan iç kanamadan ölmüş olabileceği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle