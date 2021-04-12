Malezya'da ilk teravih namazı kılındı

Malezya'da Müslümanlar, ramazanın ilk teravih namazı için camilere gitti.

Malezya'da Müslümanlar, ramazanın ilk teravih namazı için camilere gitti.

Başkent Kuala Lumpur'da çok sayıda Müslüman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında teravih namazlarının kılındığı merkezi camilerde namazlarını kıldı.

Kuala Lumpur'daki Kampung Baru Cami'sinde sıkı pandemi tedbirleri altında gerçekleşen teravih öncesi görevliler, cemaate kendi seccadelerini getirme, Kovid-19 takibi için geliştirilen MySejahtera isimli telefon uygulamasından barkod okutma ve ateş ölçme kuralı koydu.

Namazda cemaat bir metre aralıkla saf tutarken cami imamı, salgın nedeniyle teravih namazının kısa sürmesi için kısa sureler okudu.

Malezya Kraliyet Sarayı Istana Negara, ülkede ramazanın başlangıç tarihini 13 Nisan olarak duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız