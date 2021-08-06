Malezya'da iktidar koalisyonundaki kriz nedeniyle bir bakan daha istifa etti

KUALA Malezya'da iktidar koalisyonu partilerinden Birleşik Malay Ulusal Örgütünün (UMNO), hükümet koalisyonu Ulusal İttifak'a (PN) desteğini çektiği açıklamasının ardından UMNO üyesi Yüksek Eğitim Bakanı Noraini Ahmed istifa etti.

KUALA Malezya'da iktidar koalisyonu partilerinden Birleşik Malay Ulusal Örgütünün (UMNO), hükümet koalisyonu Ulusal İttifak'a (PN) desteğini çektiği açıklamasının ardından UMNO üyesi Yüksek Eğitim Bakanı Noraini Ahmed istifa etti.

İstifasını yazılı açıklamayla duyuran Bakan Noraini, "Beni bu makama atayan ve hizmet etme fırsatı tanıyan sayın Başbakan'a şükranlarımı sunarım." dedi. Noraini, bundan sonra UMNO milletvekili olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi.

UMNO Genel Başkanı Ahmed Zahid Hamidi, 3 Ağustos'ta, Kovid-19 krizini iyi yönetemediği gerekçesiyle partisinin Başbakan Muhyiddin Yasin ile PN koalisyonuna desteğini çektiğini duyurmuştu. Zahid'in açıklamasının ardından UMNO üyesi Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Şemsul Enver Nasarah, görevinden istifa etmişti.

Muhalefet partileri, UMNO'nun iktidar koalisyonundan desteğini çekmesi üzerine Muhyiddin'in meclis çoğunluğunun düştüğünü öne sürmüş ve Başbakana istifa çağrısında bulunmuştu.

Muhyiddin 4 Ağustos'taki açıklamasında, meclis çoğunluğunu kaybettiği iddialarını yalanlamış ve bu tartışmalara açıklık getirmek için eylülde güven oylamasına gideceğini duyurmuştu.

Hükümetin meclis çoğunluğu tartışması

Malezya Parlamentosunda 220 milletvekili bulunurken, iktidar olmak isteyen koalisyonun en az 111 milletvekilinin desteğini alması gerekiyor.

1 Mart 2020'de göreve geldiğinde 115 milletvekili tarafından desteklenen Muhyiddin'in, parlamentoda 38 milletvekili bulunan UMNO'nun desteğini çekmesiyle meclis çoğunluğunu kaybetmesi bekleniyor. Buna karşın UMNO üyesi milletvekillerinin büyük bir kısmının, partinin aldığı karara uymayıp Muhyiddin'i desteklediği öne sürülüyor.

Meclis çoğunluğunu kaybetmesi durumunda Muhyiddin'in azınlık hükümeti lideri olarak görevine devam etmesi veya Malezya Kralı'nın, meclis çoğunluğunu sağlayacağını düşündüğü bir milletvekilini başbakan olarak ataması ihtimali bulunuyor.

İktidar koalisyonunda anlaşmazlıklar

23 Şubat 2020'de eski Başbakan Mahathir Muhammed'in istifasıyla sonuçlanan siyasi krizin ardından eski İçişleri Bakanı Muhyiddin Yasin, muhalefetteki UMNO ve Malezya İslam Partisinin (PAS) desteğiyle yeni koalisyon kurarak başbakanlığı devralmıştı.

Muhyiddin'in başbakan olduktan sonra UMNO üyesi milletvekillerine kabinede az görev vermesi, iktidar koalisyonunda zaman zaman anlaşmazlıklara yol açmıştı. Bu yıl 29 Mart'ta düzenlenen UMNO genel kongresinde parti yönetimi, bir sonraki seçimlere kadar iktidar koalisyonunda kalmaya karar vermiş fakat seçimlerde Muhyiddin'i desteklemeyeceklerini ilan etmişti.

UMNO Genel Başkanı Zahid, 8 Temmuz'daki açıklamasında, Muhyiddin'in OHAL kararnamelerini kendi amaçları doğrultusunda kullandığını öne sürmüş ve UMNO'nun Muhyiddin'e desteğini çektiğini duyurmuştu. Zahid'in açıklamasının ardından muhalefet partileri, Muhyiddin'in meclis çoğunluğunu kaybettiğini iddia etmiş ve mecliste güven oylaması çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız