Malezya'da İdlib şehitleri için dua edildi

29.02.2020 15:38 | Son Güncelleme: 29.02.2020 15:38

KUALA Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da, Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan Türk askerlerleri için dua edildi.

Malezyalı sivil toplum kuruluşu Green Project Malaysia tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan kuruluşun genel başkanı Mohd Asri Halid ve Suriyeli alim Mohib Khouli, Suriye'deki iç savaşa dair sunum yaptı.

Suriye'de insani yardım için bulunduğu zamanlara dair hatıralarını paylaşan Mohd Asri, Arap Baharı'nın Suriye'ye yayılması sonrası Beşar Esed rejiminin kendi halkına yaptığı zulümleri anlattı.

Bugün gelinen noktada özellikle mültecilere Türkiye'nin çok büyük katkıları olduğunu belirten Mohd Asri, "Türkiye, 5 milyona yakın mülteciyi evinde misafir ederek ve Suriye'nin kuzeyinde teröre karşı mücadeleye destek vererek oldukça önemli yardımlar yapmaktadır." dedi.

Mohd Asri, İdlib'de rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan Türk askerleri için dua ederek Türk ordusunun başarılı olması ve Suriye'de zulmün sona ermesi temennisinde bulundu.

Etkinliğin ardından AA muhabirine konuşan Mohd Asri, şehit olan askerler için Türk hükümetine taziyelerini ilettiğini belirterek, "Bu yaşananlar, İdlib'de ateşkesin olacağına dair verilen sözlerin ihlalidir. Rejim güçleri sözünden cayarak Türk ordusuna haksızca saldırmıştır." şeklinde konuştu.

Mohd Asri, Malezya halkının Suriye'deki haklı mücadelesinde Türkiye'nin yanında olduğunun altını çizerek "Allah hayatını kaybeden Türk askerlerini şehitlik mertebesiyle ödüllendirsin. Türk ordusunun ve halkının İslam ümmetine yardım etmek üzere yaptığı faaliyetleri Malezya olarak desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Suriye'de zulme karşı mücadele etmesini doğru bulduğunu vurgulayan Mohd Asri, "Türkiye'nin yardımları olmasaydı Suriye halkı daha büyük zulümlere maruz kalabilirdi." dedi.

Kaynak: AA