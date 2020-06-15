Malezya'da ibadethane ve anaokulları yeniden açılıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Malezya'da ibadethane ve anaokulları yeniden açılıyor

KUALA Malezya hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini hafifletme kapsamında ülkedeki gayrimüslim ibadethane ve anaokulların yeniden açılacağını duyurdu.

Malezya'da ibadethane ve anaokulları yeniden açılıyor
15.06.2020 10:55 | Son Güncelleme: 15.06.2020 10:58

KUALA Malezya hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini hafifletme kapsamında ülkedeki gayrimüslim ibadethane ve anaokulların yeniden açılacağını duyurdu.

Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, gayrimüslimlere ait ibadet merkezlerinin bugünden itibaren kademeli olarak yeniden faaliyete başlayacağını bildirdi.

İlk etapta ülke genelinde 5 bin 230 ibadethanenin açılmasına izin verildiğini belirten İsmail, "Sosyal mesafe kuralları gereği ibadethanelerin sadece üçte bir kapasitesiyle kullanılmasına izin verilecektir." dedi.

İsmail, normalleşme kapsamında okul öncesi eğitim ve çocuk bakım merkezlerinin de 1 Temmuz'dan itibaren açılacağını aktararak "Eğitim Bakanlığı bünyesindeki 6 bin 216 okul öncesi eğitim merkezi, gerekli hijyen şartları sağlandıktan sonra eğitime devam edecektir." ifadesini kullandı.

10 Haziran'da kısmi sokağa çıkma yasağının kaldırılarak normalleşmenin başladığı Malezya'da toplam 8 bin 453 Kovid-19 vakası görülürken, 121 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi Haber
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi
Polonya yanlışlıkla Çekya'yı işgal etti Haber
Polonya yanlışlıkla Çekya'yı işgal etti
Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu Haber
Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu
Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'ya ait 81 hedef imha edildi Haber
Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'ya ait 81 hedef imha edildi
Rıdvan Dilmen, Muslera'nın ayağının kırılmasına neden olan VAR protokolüne isyan etti: 1.5 yıldır bas bas bağırıyorum Haber
Rıdvan Dilmen, Muslera'nın ayağının kırılmasına neden olan VAR protokolüne isyan etti: 1.5 yıldır bas bas...
HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi Haber
HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi
Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi
Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi
Mezarlıkta görüntülenen üçgen başlı yılan, büyük korku yarattı
Mezarlıkta görüntülenen üçgen başlı yılan, büyük korku yarattı
Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah ülkesinin koronavirüse galip geldiğini ilan etti
Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah ülkesinin koronavirüse galip geldiğini ilan etti
Mehmet Metiner, Gökçek için söylediği 'Parsel parsel sattı' sözlerine açıklık getirdi
Mehmet Metiner, Gökçek için söylediği "Parsel parsel sattı" sözlerine açıklık getirdi
Kooperatif kuran köylüler ürettikleri peynirleri Türkiye'ye satıyor
Kooperatif kuran köylüler ürettikleri peynirleri Türkiye'ye satıyor
Adalet Bakanı Gül'e soruldu: Ayasofya'nın ibadete açılmasının önündeki hukuki engel nedir?
Adalet Bakanı Gül'e soruldu: Ayasofya'nın ibadete açılmasının önündeki hukuki engel nedir?
Kastamonu ve Bursa'da koronavirüs vakaları artınca valiliklerden uyarı geldi
Kastamonu ve Bursa'da koronavirüs vakaları artınca valiliklerden uyarı geldi
Galatasaray, Muslera ve Andone'nin son durumları hakkında açıklama yaptı
Galatasaray, Muslera ve Andone'nin son durumları hakkında açıklama yaptı
Günlük burç yorumları 15 Haziran 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 15 Haziran 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Bingöl'deki depremde evi çöken kadın, o anı anlattı: Çocuğum evin altında kaldı, kendimi kaybettim
Bingöl'deki depremde evi çöken kadın, o anı anlattı: Çocuğum evin altında kaldı, kendimi kaybettim
Metrobüs durağındaki şüpheli paket, bomba paniği yaşattı
Metrobüs durağındaki şüpheli paket, bomba paniği yaşattı
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye getirilen 2 kişi, 4 doktoru darbetti
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye getirilen 2 kişi, 4 doktoru darbetti
Gençlerbirliği, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup etti
Gençlerbirliği, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup etti
Son Dakika: Bingöl'deki depremde göçük altında kalan güvenlik korucusu şehit oldu
Son Dakika: Bingöl'deki depremde göçük altında kalan güvenlik korucusu şehit oldu
Premier Lig'in başlamasına günler kala Norwich Cityli oyuncuda koronavirüs tespit edildi
Premier Lig'in başlamasına günler kala Norwich Cityli oyuncuda koronavirüs tespit edildi
Ahmet Nur Çebi son noktayı koydu: Quaresma defteri kapandı, Talisca bütçeye uygun olursa gelebilir
Ahmet Nur Çebi son noktayı koydu: Quaresma defteri kapandı, Talisca bütçeye uygun olursa gelebilir
Prof. Dr. Naci Görür'ün bugün yaşanan Bingöl depremi için önceden uyarı yaptığı ortaya çıktı
Prof. Dr. Naci Görür'ün bugün yaşanan Bingöl depremi için önceden uyarı yaptığı ortaya çıktı
Bingöl Karlıova'da meydana gelen 5,7'lik deprem sonrası artçılar devam ediyor
Bingöl Karlıova'da meydana gelen 5,7'lik deprem sonrası artçılar devam ediyor
CNN Türk muhabiri, Bingöl'deki depreme canlı yayında yakalandı
CNN Türk muhabiri, Bingöl'deki depreme canlı yayında yakalandı
Son dakika: Bingöl'de bu sabah 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
Son dakika: Bingöl'de bu sabah 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
Pençe-Kartal harekatında terör örgütü PKK'ya ait hedeflerin vurulma anı ilk kez yayınlandı
Pençe-Kartal harekatında terör örgütü PKK'ya ait hedeflerin vurulma anı ilk kez yayınlandı
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı, sonra darbedildi
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı, sonra darbedildi
ABD polisi, Floyd'dan sonra bir siyahiyi daha öldürdü! Cinayet anı saniye saniye kamerada
ABD polisi, Floyd'dan sonra bir siyahiyi daha öldürdü! Cinayet anı saniye saniye kamerada
Maskeli ve sosyal mesafeli deniz keyfi renkli görüntülere sahne oldu
Maskeli ve sosyal mesafeli deniz keyfi renkli görüntülere sahne oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Halife Hafter Enis Berberoğlu Musa Farisoğulları Adil Karaismailoğlu
Magazin Sibel Can Ebru Polat Demet Evgar Mustafa Ceceli
Spor Ali Koç Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Bingöl Deprem Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: Malezya'da ibadethane ve anaokulları yeniden açılıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.6.2020 11:10:37. #1.15#
title