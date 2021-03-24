Malezya'da helikopter düştü: 5 yaralı
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Malezya'da helikopter düştü: 5 yaralı

24.03.2021 11:03 | Son Güncelleme: 24.03.2021 11:13
Malezya'da helikopter düştü: 5 yaralı

KUALA Malezya'nın Selangor eyaletinde düşen helikopterde bulunan 5 kişi yaralandı.

KUALA Malezya'nın Selangor eyaletinde düşen helikopterde bulunan 5 kişi yaralandı.

Selangor Arama ve Kurtarma Biriminden yapılan açıklamada, Subang Havalimanı'ndan hareket eden Airbus H125 model helikopterin, kalkıştan kısa süre sonra yerel saatle 09.18'de düştüğü bildirildi.

Açıklamada, helikopterde bulunan bir kişinin başından, bir kişinin bacağından yaralandığı, diğer 3 kişinin ise kazadan hafif sıyrıklarla kurtulduğu kaydedildi.

Yaralılar tedavi için hastaneye götürülürken olay yerini inceleyen polis ekipleri; helikopterin alev almadığını, kazanın nedenini araştırdıklarını ifade etti.

Kaza, son 5 ayda Malezya'da meydana gelen 6. helikopter kazası olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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