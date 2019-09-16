Malezya'da hava kirliliği indeksi "çok sağlıksız"

16.09.2019 07:36

KUALA Malezya'nın güneyi ile Endonezya'nın Sumatra ve Kalimantan adalarının kuzeyinde çıkan orman yangınlarının sebep olduğu duman bulutları ve hava kirliliği, ülkedeki bazı şehirlerde hava kalitesini "çok sağlıksız" seviyeye düşürdü.

Malezya basınında yer alan haberlere göre, ülkenin idari başkenti Putrajaya başta olmak üzere Selangor eyaletine bağlı Johan Setia ve Klang'da hava kirliliği indeksi yerel saatle sabah 9 itibariyle 200'ün üzerine çıktı.

Hava kalitesinin "Çok sağlıksız" seviyelere kadar gerilediği Malezya'da, Sarawak eyaletine bağlı Kuching'de ise hava kirliliği indeksi 248 olarak kaydedildi.

Duman bulutlarının etkisini kontrol etmek üzere suni yağmur yağdırılması için ülke genelinde bugünden itibaren "bulut tohumlama" tekniği uygulanacak.

Malezya'nın güney kesimleri ile Endonezya'nın Sumatra ve Kalimantan adalarındaki orman yangınları temmuz sonundan bu yana sürüyor.

Kaynak: AA