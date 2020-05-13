Malezya'da güvensizlik oylaması için en erken tarih 13 Temmuz
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Malezya'da güvensizlik oylaması için en erken tarih 13 Temmuz

KUALA Malezya'da Başbakan Muhyiddin Yasin'e yönelik güvensizlik oylaması için en erken tarihin 13 Temmuz olduğu açıklandı.

Malezya'da güvensizlik oylaması için en erken tarih 13 Temmuz
13.05.2020 17:44 | Son Güncelleme: 13.05.2020 17:44

KUALA Malezya'da Başbakan Muhyiddin Yasin'e yönelik güvensizlik oylaması için en erken tarihin 13 Temmuz olduğu açıklandı.

Meclis Başkanı Muhammed Ariffin Yusuf, yazılı açıklamasında, 18 Mayıs'ta düzenlenecek bir günlük olağanüstü oturumun sadece Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dair yapacağı konuşmaya ayrılacağını, güvensizlik oylamasının bu oturumda yapılmayacağını bildirdi.

Güvensizlik oylamasının en erken 13 Temmuz-27 Ağustos tarihlerindeki meclis oturumlarında gündeme gelebileceğini kaydeden Meclis Başkanı Muhammed, oylama için tam tarihin henüz belirlenmediğini açıkladı.

Öte yandan iktidar koalisyonu partilerinden Birleşik Malay Ulusal Örgütü'nün (UMNO) Genel Başkanı Ahmed Zahid Hamidi, güvensizlik oylamasında meclisteki bütün UMNO milletvekillerinin Başbakan Muhyiddin'e destek vereceğini açıkladı.

Güvensizlik oyu önergesinin sahibi eski Başbakan Mahathir Muhammed ise 18 Mayıs oturumunun Sultan Abdullah'ın konuşmasına ayrılmasına karşı çıktı.

Sosyal medya hesabından görüntülü açıklama yapan Mahathir, "Biz hükümetin politikalarını Kral'ın konuşması üzerinden dinleyeceksek bu nasıl bir parlamento oturumudur? Muhyiddin'in başbakanlığa atanmasının hala yasal olduğunu düşünmüyorum. İddia ettiği milletvekili çoğunluğuna sahipse bunu parlamentoda ispat edebilir." ifadelerini kullandı.

Muhyiddin'in meclis çoğunluğu tartışması

Güvenoyu için gerekli meclis çoğunluğuna sahip olup olmadığı tartışılan Başbakan Muhyiddin'in, mecliste en az 112 milletvekilinin desteğini alması gerekecek.

5 partinin desteğini alan Muhyiddin'in, güvensizlik oylamasına kadar meclis çoğunluğunu güvence altına alıp alamayacağı merak ediliyor.

Eski Başbakan Mahathir ise meclisteki 114 milletvekilinin kendisini desteklediğini iddia ediyor.

Muhyiddin'in güvenoyu alamaması durumunda ülke erken seçime gidebilir.

Malezya'daki siyasi kriz

Malezya'da 23 Şubat'ta muhalefet partileri Birleşik Malay Ulusal Organizasyonu (UMNO) ve Malezya İslam Partisi (PAS), dönemin başbakanı Mahathir'in partisi Malezyalı Birleşik Yerli Partisi'nden (PPBM) Muhyiddin Yasin ve beraberindeki bazı yöneticilerle bir araya gelerek, mevcut iktidar koalisyonunu dağıtıp "Ulusal İttifak" adı altında yeni bir hükümet koalisyonu kurma girişiminde bulunmuştu.

Aynı gün Ulusal İttifak'ı destekleyen toplam 6 partiden liderler, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile iktidarın onaylanması için bir araya gelmişti.

Başbakan Mahathir'in, bazı yöneticileri yolsuzluk soruşturması geçiren UMNO ile çalışmayı kabul etmemesi üzerine planlanan yeni koalisyonun kurulması gecikmişti.

Ertesi gün Mahathir, partisi PPBM ve muhalefet tarafından bu proje için isminin kullanıldığını öne sürmüş, Ulusal İttifak koalisyonunda yer almamak için başbakanlıktan istifa etmişti.

Mahathir'in istifasının ardından partisi PPBM de koalisyondan çekilmiş, daha sonra Enver İbrahim'in liderliğindeki Halkın Adaleti Partisinden (PKR) 11 milletvekilinin partiden istifa etmesiyle iktidardaki Umut İttifakı (PH) koalisyonu, meclis çoğunluğunu kaybederek çökmüştü.

Mahathir'in muhalefet partileriyle Ulusal İttifak'ta yer almaya yanaşmaması üzerine UMNO ve PAS, erken seçime gidilmesini istemişti.

Bu sırada Mahathir'i yeniden aday gösterme teklifinde bulunan PH partileri, Mahathir'in tarafsız ve partisiz hükümet kurmak istemesi üzerine Enver İbrahim'i başbakan adayı göstermişti.

Sonraki günlerde PPBM Genel Başkanı Muhyiddin'in Ulusal İttifak partileriyle çalışma sinyali vermesi üzerine UMNO, PAS, PPBM ve beraberindeki muhalif partiler, Muhyiddin'i başbakan adayı göstermişti. Bunun üzerine Enver, başbakan adaylığından çekilmiş ve PH partileri PKR, Demokratik Hareket Partisi (DAP) ile Amanah, Mahathir'i tekrar başbakan olarak destekleme kararı almıştı.

Toplam 114 milletvekilinin desteğini alan Mahathir'in, Muhyiddin'den daha fazla meclis çoğunluğu bulundurduğu iddiasına rağmen Malezya Kralı Sultan Abdullah, 29 Şubat'ta Muhyiddin'i başbakan olarak atamıştı.

Alınan karara itiraz eden PH koalisyonu, parlamentonun bir an önce toplanıp Muhyiddin'in meclis çoğunluğunu güvenoyuyla göstermesi talebinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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