Malezya'da gayrimüslimlerin "Allah" kelimesini kullanma yasağının kaldırılması temyize götürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Malezya'da gayrimüslimlerin "Allah" kelimesini kullanma yasağının kaldırılması temyize götürüldü

15.03.2021 15:23 | Son Güncelleme: 15.03.2021 15:32
Malezya'da gayrimüslimlerin

KUALA Malezya'da 35 yıldır uygulanan gayrimüslimlerin ritüel, vaaz ve dini yayınlarında "Allah" kelimesini kullanma yasağının mahkeme kararıyla iptaline karşı temyiz başvurusu yapıldı.

KUALA Malezya'da 35 yıldır uygulanan gayrimüslimlerin ritüel, vaaz ve dini yayınlarında "Allah" kelimesini kullanma yasağının mahkeme kararıyla iptaline karşı temyiz başvurusu yapıldı.

Malaysiakini ve Malay Mail gazetelerine konuşan Başsavcı Yardımcısı Abdul Razak Musa, yasağın yeniden uygulanması için İçişleri Bakanlığı adına Yüksek Mahkemeye temyiz başvurusu yapıldığını doğruladı.

Başsavcı Yardımcısı Abdul Razak, temyiz başvurusuna ilişkin detay vermedi.

Yüksek Mahkeme 10 Mart'ta, 1986'da kabine kararıyla alınan ve gayrimüslimlerin "Allah", "Kabe" ve "namaz" gibi İslami terimleri kullanmasını yasaklayan kararın Anayasa'ya aykırı olduğu yönünde hüküm vermişti.

Yasağın iptali ülkedeki bazı Müslüman grupların tepkisini çekmiş, iktidar koalisyonu ortaklarından Malezya İslam Partisi (PAS), mahkeme kararının temyize götürülmesi çağrısında bulunmuştu.

35 yıldır uygulanan yasak

Malezya hükümeti, "gayrimüslimlerin, Müslümanlara yönelik misyonerlik faaliyetlerini önlemek" amacıyla 1986'da "Allah" kelimesi başta olmak üzere İslami terimlerin Müslüman olmayanlarca kullanılmasını yasaklamıştı.

2008'de Endonezya'dan dönüşünde üzerinde "Allah" yazısı bulunan CD'ler taşıdığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve elindeki CD'lere polisin el koyduğu Malezyalı Hristiyan Jill Ireland, bu kararın iptal edilmesi için mahkemeye başvurmuştu.

Ireland'ın CD'leri 2015'te iade edilmiş, daha sonra Yüksek Mahkeme 2017'de Ireland'ın başvurusunu incelemeyi kabul etmişti.

Malezya nüfusunun yüzde 61,3'ünü Müslümanlar, yüzde 19,8'ini Budistler, yüzde 9,2'sini Hristiyanlar, yüzde 6,3'ünü Hindular ve geri kalanını da geleneksel yerel din mensupları oluşturuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ayşe Keşir Ömer Çelik Hulusi Akar Fahrettin Altun Mehmet Akif Ersoy
Magazin Demet Akbağ Acun Ilıcalı Şevket Çoruh Ayşegül Çınar
Spor Ali Koç Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malezya'da gayrimüslimlerin "Allah" kelimesini kullanma yasağının kaldırılması temyize götürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 15:51:00. #1.16#
title