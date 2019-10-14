Malezya'da Filistin-Keşmir Forumu düzenlendi

14.10.2019 19:28

KUALA Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da "Filistin-Keşmir Forumu: Bağımsızlık ve Hür İrade Mücadelesi" konulu forum düzenlendi.

Malezya İslam Teşekkülü Danışma Kurulu (MAPIM) ile Malezya Filistin Kültür Organizasyonunun (PCOM) düzenlediği forumda Cammu Keşmir ve Filistin'de yaşanan insan hakları sorunları konuşuldu.

MAPIM Genel Başkanı Mohd Azmi Abdul Hamid, bu forumun İslam dünyasının iki önemli sorunu hakkında farkındalık oluşturmayı hedeflediğini belirterek, "Buradan çıkacak deklarasyon, iki ayrı bölgede neler olup bittiğine dair daha fazla forumlar, seminerler ve cami hutbelerinin verilmesi için bir temel oluşturacaktır." dedi.

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ve Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Keşmir ve Filistin sorunlarına ilişkin gösterdiği duyarlılığa dikkati çeken Mohd Azmi, "İnşallah farklı ülkelerden sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yayımladığımız ortak deklarasyonu her iki lidere de göndereceğiz." ifadesini kullandı.

Pakistan'ın Kuala Lumpur Büyükelçisi Amna Baloch ve PCOM Genel Başkanı Muslim İmran da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından 15 uluslararası sivil toplum kuruluşunun hazırladığı ortak deklarasyon okundu.

Deklarasyonda Keşmir ve Filistin'in 70 yıldan fazladır işgal ve insan hakları ihlallerine maruz kaldığı belirtildi.

Deklarasyonda "Keşmir halkı, kendi kaderini kendi belirleme hakkına sahiptir. Filistinlilere de topraklarına geri dönebilme hakkı tanınmalıdır." ifadesi kullanıldı.

Hindistan ordusunun bir an önce Keşmir'den çekilmesi ve Filistinlilere haklarının şart koşulmadan verilmesi gerektiği vurgulanan deklarasyonda, "Keşmir ve Filistinlilerin kendi kaderlerini belirleme hakkı arayışları yasal bir taleptir." değerlendirilmesinde bulunuldu.

Kaynak: AA