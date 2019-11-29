Malezya'da "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" gösterisi

29.11.2019 12:46 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:46

Malezya'nın idari başkenti Putrajaya'da sivil toplum kuruluşları, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla gösteri düzenledi.

Putrajaya'daki Birleşmiş Milletler (BM) Malezya Koordinatörlüğü binasının önünde yapılan gösteride, Malezya Müslüman Gençlik Hareketi (ABIM) ve Malezya Küresel Barış Misyonu gibi kuruluşların yanı sıra ülkede yaşayan bir grup Filistinli bir araya geldi.

"Filistin'le dayanışma" ve "Filistin'i kurtar" yazılı pankartlar taşıyan kuruluş temsilcileri, Malezya ve Filistin bayraklarını dalgalandırdı.

Tekbirler ve sloganlar eşliğinde binanın önüne yürüyen kuruluş temsilcileri, daha sonra ortak hazırladıkları Filistin'e destek mektubunu BM Malezya Yerleşik Koordinatörü Stefan Priesner'a iletti.

Basına konuşan Priesner, Malezyalı kuruluşlara Filistin konusundaki hassasiyetleri için teşekkür ederek, mektubu ilgili makamlara ileteceğini belirtti.

Etkinliğin ardından kuruluşlar adına basına konuşan ABIM Genel Başkanı Muhammed Faysal Abdul Aziz, BM tarafından ilan edilen Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü vesilesiyle bu etkinliği gerçekleştirdiklerini belirterek, "Malezya halkı ve Filistin'i destekleyen kuruluşlar adına Filistin halkının yanında olduğumuzu ve davalarına sahip çıktığımızı BM'ye ilettik." dedi.

Muhammed Faysal, destek mektuplarında BM'ye 5 ana madde sunarak Filistin için daha somut adımlar atmaya çağırdıklarını vurgulayarak, "BM'nin bu konuda daha etkili adımlar atması, İsrail ve ABD ekonomisine yönelik devamlı baskı, Filistin davası hakkında uluslararası farkındalık yaratmak için çaba sarf edilmesi, insani yardım faaliyetlerinin desteklenmesi ve İsrail hükümetinin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanması taleplerimizi vurguladık." diye konuştu.

Kaynak: AA