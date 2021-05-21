Malezya'da Filistin'e destek için konvoylu gösteri yapıldı

KUALA Malezya'da Filistin'e destek amacıyla araçlı konvoyla destek gösterisi düzenlendi.

KUALA Malezya'da Filistin'e destek amacıyla araçlı konvoyla destek gösterisi düzenlendi.

Sivil toplum kuruluşlarından bağımsız olarak internette organize olan bir grup Malezyalı, Filistin ve Malezya bayrakları astıkları araçlarıyla başkent Kuala Lumpur'da ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu Tun Razak Sokağı'nda tur attı.

Yaklaşık 30 araçtan oluşan konvoya katılan vatandaşlar, korna çalarak ABD'nin Filistin'e yönelik sessizliğini protesto etti.

Trafikteki diğer araçlar da aynı şekilde konvoya destek verdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağından ötürü polis, basın açıklaması yapılmaması için ABD Büyükelçiliğinin önünü kapattı.

Büyükelçiliğin etrafında yaklaşık yarım saat tur atan konvoy, gösteriyi sonlandırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız