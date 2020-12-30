Malezya'da et firmasına sahte "helal" logosu kullanma suçlaması
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Malezya'da et firmasına sahte "helal" logosu kullanma suçlaması

30.12.2020 11:15 | Son Güncelleme: 30.12.2020 11:18
Malezya'da et firmasına sahte

KUALA Malezya'da, ülkeye helal sertifikasız kaçak et sokulduğu iddialarına yönelik açılan soruşturmada bir et firması, sahte "helal" etiketi kullanmakla suçlandı.

KUALA Malezya'da, ülkeye helal sertifikasız kaçak et sokulduğu iddialarına yönelik açılan soruşturmada bir et firması, sahte "helal" etiketi kullanmakla suçlandı.

Johor eyaletinin Sulh Ceza Mahkemesinden yapılan açıklamaya göre, eyaletteki dondurulmuş et firmasının araçlarında, yetkili makamların izni olmadan helal logosu kullanıldığı tespit edildi.

Soruşturmanın ardından mahkemeye çağrılan firma yöneticileri Rahman Şeyh Abdullah ve Raihanah Kasim'e, Ticaret Kanununun 8 (A) maddesini ihlal suçlaması yöneltildi.

Firmaya ait araçlardaki helal logosunun meşru yollarla alındığını öne süren yöneticiler, haklarındaki suçlamaları reddetti.

Mahkemenin suçlamaları onaylaması durumunda firma yöneticilerinin 200 bin Malezya ringgiti (363 bin lira) cezaya çarptırılacağı belirtildi.

Helal sertifikasız kaçak et iddiaları

New Straits Times gazetesinde 24 Aralık'ta yer alan haberlerde, İslami usullere uygun olmayan şekilde kesimi yapılan etlerin, yasa dışı yollardan Malezya'ya sokulduğu ileri sürülmüştü.

Haberlerde, et kaçakçılığı yapan bir çetenin Kanada, Kolombiya, Ukrayna, Uruguay, İspanya, Meksika, Bolivya, Paraguay ve Çin gibi ülkelerden ucuz fiyata kanguru ve at eti alıp Malezya'da kendi depolarına koyduğu, kaçak etlerin burada helal et ürünleriyle karıştırılıp piyasaya sürüldüğü iddia edilmişti.

Yaklaşık 40 senedir Malezya'da faaliyet gösterdiği belirtilen çetenin, son 1 ayda Malezya'nın batı kıyısındaki Klang Limanı'na en az 60 konteyner dondurulmuş kaçak et getirdiği öne sürülmüştü.

İddiaların ardından ülkedeki bazı ticaret odaları, üye kuruluşlara et alımlarını durdurma talimatı vermişti.

Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu ve polis teşkilatı, kaçak et iddiaları üzerine soruşturma başlatmış ve ülke çapında et firmalarının denetleneceğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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