Malezya'da ekonomik faaliyetler yeniden başladı
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Malezya'da ekonomik faaliyetler yeniden başladı

Malezya'da ekonomik faaliyetler yeniden başladı
04.05.2020 12:36 | Son Güncelleme: 04.05.2020 12:36

KUALA Malezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir süredir faaliyetleri durdurulan ekonomi sektörüne bağlı işletmeler yeniden faaliyete başladı.

KUALA Malezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir süredir faaliyetleri durdurulan ekonomi sektörüne bağlı işletmeler yeniden faaliyete başladı.

Başkent Kuala Lumpur'da alışveriş merkezi, toplu taşıma, giyim mağazası, meyve ve sebze pazarı, evcil hayvan dükkanı, kuru temizleme, araç bakım ve onarım dükkanı ve spor salonu gibi işletmeler sabah saatlerinde kepenk açtı.

Kısmi sokağa çıkma yasağının ilan edildiği 18 Mart'tan bu yana sadece evlere sipariş için açık olan restoran ve kafelerde bugünden itibaren sosyal mesafe kuralları çerçevesinde içeride yemek yenebilecek.

Sosyal mesafenin olmadığı kuaförler, masaj salonları, karaoke merkezleri ile kalabalık mekanlardan müzeler, sinema salonları ve oyun parkları, yasak kapsamında faaliyetlerine izin verilmeyen işletmeler arasında yer aldı.

Restoran ve toplu taşıma araçlarında kalabalık yok

Kuala Lumpur sokaklarında araç sayısı artarken, toplu taşıma vasıtalarını az sayıda kişinin kullandığı görüldü.

Girişlerine el dezenfektanı yerleştirilen otobüs ve metrolarda sosyal mesafeli oturma kuralı başladı.

Restoran ve sokak yemekçilerinde ise içeride yeme uygulaması başlamasına rağmen vatandaşın eve sipariş haricinde restoranlara gitmediği gözlendi.

Alışveriş merkezlerinin girişinde güvenlik görevlileri vatandaşların ateşini kontrol ederken, herkese dezenfektan kullanma zorunluluğu getirdi.

Hükümetin kararı 8 eyalette uygulanmayacak

Öte yandan, ekonomik faaliyetleri yeniden başlatma kararı, hükümetle yerel yönetimleri karşı karşıya getirdi.

Sabah ve Sarawak eyaletlerinin dün söz konusu kararı henüz uygulamayacaklarını açıklaması üzerine, bugün Selangor, Kedah, Pahang, Penang, Perak ve Negeri Sembilan eyalet yönetimleri, ekonomik faaliyetleri tamamen başlatma fikrine karşı olduklarını ve kısmi sokağa çıkma yasağını 12 Mayıs'a kadar uygulayacaklarını açıkladı.

Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, 1 Mayıs'ta yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında ekonomi sektörünün yeniden faaliyete döneceğini ilan etmişti.

Toplam vaka sayısı 6 bin 353'e çıktı

Malezya'daki toplam Kovid-19 vaka sayıları bugün 55 artışla 6 bin 353'e yükselirken, ülkede Kovid-19 kaynaklı ölüm görülmedi.

İyileşen vaka sayısı ise 71 artarak toplam 4 bin 484'e yükseldi.

Kaynak: AA

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