Malezya'da düzenlenen Tebliğ Cemaati toplantısı yüzlerce koronavirüs vakasının kaynağı oldu Tebliğ Cemaati'nin Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki bir camide düzenlediği toplantının Güneydoğu Asya'da görülen yüzlerce Covid-19 vakasının kaynağı olduğu belirlendi.

Tebliğ Cemaati'nin Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki bir camide düzenlediği toplantının Güneydoğu Asya'da görülen yüzlerce Covid-19 vakasının kaynağı olduğu belirlendi.

Malezya Sağlık Bakanlığı şubat ayı sonunda Sri Petaling camisinde düzenlenen 4 günlük toplantıya katılan 34 yaşındaki Malezyalının hayatını kaybettiğini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com