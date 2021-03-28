Malezya'da "Dünya Saati" etkinliği için ışıklar söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Malezya'da "Dünya Saati" etkinliği için ışıklar söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da "Dünya Saati" etkinliği için ışıklar 1 saatliğine söndürüldü.

Şanlıurfa'da yalnızca ilkbaharda yetişen ve kebabı yapılan Keme mantarının kilosu 150 liradan satılıyor
Şanlıurfa'da yalnızca ilkbaharda yetişen ve kebabı yapılan Keme mantarının kilosu 150 liradan satılıyor

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da "Dünya Saati" etkinliği için ışıklar 1 saatliğine söndürüldü.

Dünya genelinde enerji tasarrufu için her yıl Mart ayının son Cumartesi günü düzenlenen 1 saatlik ışıkları söndürme etkinliği bu yıl da bir çok ülkede uygulandı. Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki Petronas ikiz kuleleri gibi ikonik binalarda yerel saatle 20.30'da ışıklar bir saatliğine söndürüldü.

Dünya Saati etkinliği, Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından 2007'den bu yana iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla düzenleniyor.

-İHA-

Malezya'da 'Dünya Saati' etkinliği için ışıklar söndürüldü
Malezya'da 'Dünya Saati' etkinliği için ışıklar söndürüldü
Malezya'da 'Dünya Saati' etkinliği için ışıklar söndürüldü
Malezya'da 'Dünya Saati' etkinliği için ışıklar söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Semih Yalçın Süleyman Soylu Vladimir Putin Bekir Pakdemirli
Magazin Binnur Kaya Bahar Candan Merve Dizdar Burcu Biricik
Spor Erol Bulut Fatih Terim Okay Yokuşlu Abdullah Avcı Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Norveç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malezya'da "Dünya Saati" etkinliği için ışıklar söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 13:39:15. #1.15#
title