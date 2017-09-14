Malezya'da Dini Eğitim Veren Okulda Yangın: 24 Ölü

KUALA Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da dini eğitim veren bir okulun yurdunda çıkan yangında 24 kişi öldü.



Yetkililer, kentin dışında yer alan üç katlı binada gece çıkan yangının bir saat içinde söndürüldüğünü, camlarda demir parmaklık bulunması ve çıkışın duvarla kapatılması nedeniyle içeride sıkışıp kalan 22 erkek öğrenci ve 2 öğretmenin yaşamını yitirdiğini bildirdi.



Kuala Lumpur Emniyet Müdürü Amar Singh, yangında ölen öğrencilerin 13 ila 17 yaşlarında olduğunu açıkladı.



Kısa devrenin neden olduğu sanılan yangından 14 öğrenci ve 4 öğretmenin kurtarıldığı, 6'sının hastaneye kaldırıldığı belirtildi.



Malezya'nın Kedah eyaletinde 1989 yılında dini eğitim veren özel bir okulda çıkan yangında 27 kız öğrenci hayatını kaybetmişti.