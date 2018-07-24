Malezya'da Deng Humması Vakaları

Malezya'nın Sabah eyaletinde bu yıl bin 791 deng humması vakasına rastlandı.

Bernama haber ajansında yer alan habere göre, Sabah eyaletinde bu yıl 21 Haziran'a kadar toplam bin 791 deng humması vakası görüldü.

Bölgede geçen yılın aynı dönemine göre bu yıl 666 daha fazla vaka yaşandığı bildirildi.

Sabah Sağlık Birimi Müdürü Christina Rundi, eyalette araştırmaların yapıldığı 26 bölgenin 12'sinde vaka artışının tespit edildiğini kaydetti.

Rundi, bölge halkına temizlik konusunda hassas olmaları uyarısında bulundu.

Deng humması

Deng humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor.

Vakalar, genellikle yağış mevsimleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve mart aylarında artış gösteriyor. Bilim adamları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve deng humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğunu belirtiyor.

Hastalığı bulaştıran sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerinde çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.