Malezya'da dang hummasında artış: Son 4 ayda 38 bin 240 vaka görüldü Malezya'da son 4 ay içinde 38 binin üzerinde kişide, sivrisinek ısırmasıyla bulaşan dang humması vakası görüldü.

Malezya'da son 4 ay içinde 38 binin üzerinde kişide, sivrisinek ısırmasıyla bulaşan dang humması vakası görüldü.

Ülkedeki dang vakalarını raporlayan Malezya Sağlık Bakanlığına ait iDengue isimli internet sitesinin verilerine göre, 29 Aralık 2019'dan 21 Nisan'a kadar ülke genelinde 38 bin 240 vaka tespit edildi. Euronews.com'da Görüntüle